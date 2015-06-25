中国今年黄金消费量或增长3%至1000吨左右

中国是全球最大的黄金消费国，WGC中国主管Roland Wang表示，WGC预计今年中国消费的黄金量将在1000吨左右，同比增长3%左右。

世界黄金协会(WGC)称，如果中国的股市从上涨中逆转下行，那么中国的黄金需求将可能会增长。

中国是全球最大的黄金消费国，WGC中国主管Roland Wang表示，WGC预计今年中国消费的黄金量将在1000吨左右，同比增长3%左右。

一季度中国的黄金需求略显疲软，上证指数大涨16%使得黄金失去了一些吸引力。

Wang表示：“如果中国的股市停止上涨并且金价开始上行，那么我们会更有信心说，2015年中国的黄金需求会超过2014年的。中国的投资者们通常会寻找针对股市风险的避险资产，并且会追涨黄金。”

中国的黄金需求或会为已经持续下行三个季度的黄金带来一些支撑。在对美联储升息有预期的情况下，黄金非常不受投资者的欢迎。

上海黄金市场(SGE)的99金价格今年至今跌去了差不多2.3%，中国的股市在近期有着非常强劲的表现。

然而，上证指数在上涨大跌了13%，是2008年以来最大的单周跌幅，有差不多1.3万亿美元就此被跌掉。

中国的黄金需求或会为已经持续下行三个季度的黄金带来一些支撑。在对美联储升息有预期的情况下，黄金非常不受投资者的欢迎。上海黄金市场(SGE)的99金价格今年至今跌去了差不多2.3%，中国的股市在近期有着非常强劲的表现。然而，上证指数在上涨大跌了13%，是2008年以来最大的单周跌幅，有差不多1.3万亿美元就此被跌掉。去年中国是全球最大的黄金消费国，消费了973.6吨黄金。一季度中国的黄金需求同比下降7%至272.9吨，主要来自金饰需求的10%下跌。

去年中国是全球最大的黄金消费国，消费了973.6吨黄金。一季度中国的黄金需求同比下降7%至272.9吨，主要来自金饰需求的10%下跌。