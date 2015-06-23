两融交易恐让中国股市脚踩“巨大地雷”

中国股市上证综指上周重挫逾13%，创08年以来最大单周跌幅，外媒撰文称，这种股市暴跌对融资融券投资者们尤其“痛苦”，原因在于他们青睐的个股比大盘更快下挫，加剧了他们被迫平仓的风险。

自中国股市6月12日触及本轮涨势峰值以来，上海股市融资买入比例最高的30只股票平均下跌17%，而上证综指同期跌幅则为13%。

上海证交所的融资余额上周五(6月19日)自前一天创纪录的1.483万亿元人民币跌至1.479万亿元人民币，为5月22日以来首次下滑。这表明在过去一年杠杆仓位增长超过四倍后，投资者正在减仓。

IG Ltd.驻新加坡的策略师Bernard Aw表示，融资余额下滑反映了中国券商和当局收紧融资限制；可能部分融资盘平仓助长了股票抛售，也很可能是由于散户投资者的从众心理。

外媒警告称，因交易员们将被迫卖出股票以满足追缴保证金要求，面对沪深两市融资债务余额高达至少3640亿美元，这些仓位的损失恐加剧市场跌势。

中国股市过去12个月斩获傲视全球的152%涨幅，但上周却成为全球“垫底”。上周中国内地股市市值蒸发掉1.3万亿美元，超过整个澳洲股市的市值。

事实上，上证综指今年以来的几次大跌，包括5月28日崩跌6.5%，几乎都是因为投资者担心融资融券交易限制。中国监管机构6月12日宣布了新的办法，限制券商的融资融券规模。

根据中国证监会网站6月12日刊登的一份草案，该会拟规定证券公司融资融券的金额不得超过其净资本的4倍。

广发证券、海通证券和长江证券等国内券商纷纷提高了融资融券保证金要求，力图限制在散户投资者占交易80%的市场破灭时的风险。

国内权威媒体上周援引未具名人士称，《证券公司融资融券业务风险管理规范》在酝酿中。报道未给出管理规范细节。

亿晶光电自6月12日以来大跌21%，此前该股的融资买入仓位达到其流通股调整市值的44%，位列彭博跟踪的超过480只股票以及上海证交所所有股票之首；融资仓位大约34%的上海建工下跌19%，令过去一年的涨幅收窄到243%；融资仓位近27%的健康元则重挫20%。

在融资交易中，投资者自己出一部分资金并从券商那里借入一部分资金用于购买股票。借入的资金以投资者的股票持仓作为担保，意味着当股价下行时，他们可能被迫卖出股票以偿还贷款。

冈三证券(Okasan Securities Group Inc.)驻香港策略师Mari Oshidari表示：“从上周五的暴跌中可看出，人们已在对融资交易止损，这种情况仍在继续，因此要提防更多抛盘压力。”

马可孛罗资产管理(Marco Polo Pure Asset Management)首席执行官Aaron Boesky指出，尽管近几个月融资激增，但相对于中国股市8.8万亿美元的市值而言仍处于可控水平。

Boesky在6月21日的一份报告中表示，投资者应利用大盘走低的机会增持，上证综指有望再涨36%，超过2007年10月的历史高位。

Boesky写道：“最好是逢低吸纳，股市盘整让那些已经取得高回报的人获利回吐，而那些以前不愿入市的人眼下面临一个诱人的买入点。”

大资本国际有限公司(Partners Capital International)总裁Ronald Wan表示，融资融券投资者是中国股市重要的需求来源，因此，任何下跌、尤其是监管层遏制融资融券使用而导致的下跌，将对市场构成压力。

Wan称，中国股市一直严重依赖融资融券交易；假如政府真的要遏制某种形式的融资，股市回调不可避免。

汇丰银行(HSBC)称，两融新规导致中国股市回调，预计回调短期内将继续。