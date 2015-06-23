沪指一度跌逾4%失守4300点 创业板听闻“熊吼”

继上周重挫逾13%创七年最大单周跌幅之后，中国股市沪综指周二(6月23日)早盘再度重挫，临近早收盘沪指一度暴跌4.7%。两市大批个股早盘再现跌停。

分析师指出，今日新股申购资金开始回流但力度相对较弱，由于当前时点整体资金面并不宽松，前期获利盘和融资盘在形势不明的情况下继续降杠杆操作，导致目前点位仍不断涌现杀跌盘，大盘继续惯性下跌。

沪综指早盘收报4,369.16点，跌109.20点或2.44%，盘中最多跌4.7%，至4264点，创下5月19日以来的低点。

沪综指三天累计跌幅扩大至14%，创下8年来最大三天跌幅。成交量较20天分时平均成交量低33%。

上证A股今日早盘3,986成交亿元人民币，上日全天为6,792亿元。上证综指1101支成份股中，904支下跌，仅71支上涨。

对上证综指拖累最大的个股：东方明珠跌停，上海电气下跌6.8%，宁波港跌停，信威集团下跌7%。

公用事业类在上证五大行业分类指数中表现最差，下跌4.9%。连云港、西藏天路、科达股份等多只个股跌停。

沪深300指数早盘收报4,571.51点，跌1.41%；沪深300指数期货主力7月合约早盘收报4,646点，跌1.48%，成交1,019,880手。

深圳创业板指数一度跌4.8%，低至3154.60点，较6月5日盘中高点纪录4037.96点回调22%。三天累计跌幅扩大至15.7%，创该指数2010年推出以来最大三天跌幅。

创业板100支成份股中，69支下跌，18支上涨。对创业板拖累最大的个股：乐视网下跌3.9%，银之杰下跌6.8%，华录百纳下跌7.3%，卫宁软件下跌7.3%，同花顺下跌3.4%。

首创证券分析师邵帅说道：“现在市场的情绪还是需要修复。”他认为，此前市场做多的逻辑较为清晰，盘中热点主线明显，在大盘全面下跌后，市场暂时没有新的热点主线，这种情况下市场观望情绪占据主导，“现在即使看反弹，也不知道资金所追逐的方向在哪。”

沪指上周跌13%之后，花旗(Citigroup Inc.)研报称，对A股谨慎，沪深300指数目标位4300点。

平安证券研报称，预计中国股市未来市场整体的风险偏好和预期将从极度乐观，逐渐转向分歧和不安。近期市场涨幅过快过大，创业板、中小板指数估值过高。

汇丰银行(HSBC)称，两融新规导致中国股市回调，预计回调短期内将继续。

该投行表示，中国流动性驱动的股市升势恐将结束；从更长期来看中国股市可能仍将走高。