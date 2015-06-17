FED会议结果待出炉希腊陷僵局 黄金T+D周二夜盘上涨

黄金T+D周二(6月15日)夜盘上涨，开于235.94，收于236.30，上涨0.36元。黄金T+D周二上涨0.67元，涨幅0.28%，报236.71元/克，最高报价237.60元/克，最低报价235.54元/克。

联邦公开市场委员会（FOMC）为期两天的货币政策会议将在周二晚些时候召开。投资者将密切关注货币政策声明和美联储主席耶伦会后的讲话，探寻美联储加息的时间线索。

美国商务部（DOC）公布的新屋开工及营建许可数据向好，美国下半年住房销售有望走强。

在IMF撤出，希腊与债权人的谈判周日破裂后，希腊暗示不会做出进一步让步，双方的谈判陷入僵局。

基本面利好因素：

1.国际货币基金组织(IMF)因与希腊存在重大分歧，上周决定退出在布鲁塞尔的谈判后，希腊与债权人的谈判周日破裂，双方趋于强硬，希腊周二（6月16日）暗示不会做出进一步让步，双方的谈判陷入僵局。希腊正一步步滑向债务违约，危及它在欧元区中的前途，该国还有不到一周的时间去接受援助贷款的条件，欧元区预定在本月月底撤会对希腊金融安全支持。

2.周一（6月15日）公布的数据显示，美国6月纽约联储制造业指数录得-1.98，远低于预期值6.0，前值3.09，。同时公布的美国5月工业产出月率下降0.2%，预期增长0.3%，前值下降0.2%。

3.世界银行（World Bank）上周下调了今年全球经济增长前景，并敦促各国系好安全带以适应商品价格进一步下跌和美联储即将开始的加息。世界银行首席经济学家巴素（Kaushik Basu）称，美联储应该推迟到明年加息以避免汇率波动恶化，全球经济增长受到影响。

基本面利空因素：

1.美国商务部（DOC）周二（6月16日）公布的数据显示，5月份房屋开工为103.6万套，4月修正为117万套，两个月数字达到2007年最后两个月以来的最佳水平。彭博调查81位经济学家对5月数字的预估中值为109万套。过去两个月美国建筑商新开工的住宅项目达到七年之最，行业进入最繁忙的时节。数据显示美国的住宅地产市场持续向好，一改年初的低迷，后者受累于恶劣天气和美国经济总体增速的放缓。就业改善以及薪资上升，而借贷成本仍然低廉，让美国人心情舒畅，有望提振今年下半年的住宅销售。

同时公布的数据还的显示，美国 5月营建许可总数127.5万套，高于前值114.0万套和预期110.0万套。

2.SPDR基金（世界上最大的黄金ETF）持有量6月来持续流出，周一持有量降至701.90吨，为2008年以来最低水平。

3.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(6月12日)公布的周度报告显示，截至6月9日当周，对冲基金和基金经理大幅减持了Comex黄金期货及期权净多头头寸。体数据显示，截至6月9日当周，COMEX黄金投机净多头头寸锐减24190手，至44717手。

4.美国上周公布的经济数据强劲，5月进出口物价指数和PPI强劲反弹，5月零售销售好于预期，6月6日当周季调后初请失业金人数连续14周位于30万人下方。密歇根大学(University of Michigan)周五(6月12日)公布的数据显示，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值升至94.6，预期91.5，终值90.7。

周三关注：

17:00 欧元区5月CPI

22:30 美国上周EIA原油库存

周四凌晨02:00 美联储FOMC宣布利率决定，并发表政策声明

周四凌晨02:30 美联储主席耶伦(Janet Yellen)在利率决议后召开新闻发布会