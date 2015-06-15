沙特股市今日向境外投资者开放

沙特股市曾是世界上最为“禁卫森严”的市场之一，然而它在今日(6月15日)正式向海外投资者敞开了大门。这甚至引发了一种有趣的揣测——沙特是否会抢先中国A股被纳入MSCI新兴市场指数？而对于这一神秘的市场我们又需要知道些什么？

业内人士告诉《第一财经日报》：“沙特在过去一年中波折连连。年初，沙特阿拉伯国王阿卜杜拉去世，加重了国内不安情绪；油价腰斩使这一原油出口大国财政亏空，且沙特为了保持市场份额坚决不提价。开放股市可能是为了减少本国对于原油收入的依赖。”据彭博新闻社报道，沙特90%的政府收入来自原油收入，而该国正以创纪录般的速度消耗其外汇储备。

值得注意的是，MSCI本月表示，将就沙特的准入概况向全球投资业界广泛征求意见，此前也有消息称沙特可能最早于2017年被纳入MSCI新兴市场指数，占比约4%，到时或将给沙特股市带来150亿至300亿美元的境外投资，相当于沙特股市1-2个月的交易量。

沙特今日向境外投资者开放股市

沙特是中东第一大经济体，也是最富有、最具实力的阿拉伯国家，其已探明原油储量甚至大于俄罗斯和美国的总和，而其股市规模更是大于海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council--GCC)六国成员的总和。该委员会成员国为阿拉伯联合酋长国、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、沙特阿拉伯。

这一曾富得流油的王国此次正是主要因为财政吃紧，才决定开放股市。由于沙特此前卷入了也门和叙利亚战事，还需要采取财政刺激措施以防止国内政局动荡，“资金慌”可想而知。据彭博对于经济学家预测的统计，沙特经济增速将在2015年放缓至2.5%，而去年增速为3.6%。花旗更是预测，沙特可能在2030年从石油输出大国变为石油净进口国。

此前，境外投资者投资沙特股市的方式十分有限——参与凭证(participatory notes )或指数型基金(ETF).

当然，向境外投资者开放股市并非没有限制。据彭博新闻社报道，沙特监管方对于境外投资者的资金规模以及其从业年限都有要求。位于沙特首府利雅得(Riyadh)的资本市场监管局(Capital Market Authority，CMA)规定，要参与直接交易量的机构投资者至少要拥有50亿美元管理资产，且至少要有5年经验。

据规定，单一合格境外投资者(QFI)持有某一证券的占比不能超过5%，QFI在任意一只股票中的总占比不能超过20%。总体而言，QFI持仓比例不会超过总市值的10%。

问题来了，沙特既然“差钱”，又为什么要给境外资金流入设限呢？答案很简单，防止热钱涌入。这一问题对于同样尚未完全开放市场的中国而言也是一大担忧。

今年年初，沙特股市已经是全球最为动荡的市场，因此沙特并不希望热钱过度涌入以至于进一步加剧市场波动性，而是希望吸引那些有长期视野、资金规模较大的成熟机构投资者进入股市。

此外，CMA也希望通过引入境外投资者而使得国内企业的治理模式更为规范，接轨国际标准。

还需要注意的是，沙特有五类公司是完全不允许QFI投资的，其中四类是位于麦加(Mecca)和麦地那(Medina)的房地产，沙特禁止非穆斯林(Non-Muslims)进入上述城市，一旦违反规定将会予以惩罚。麦加和麦地那分别是是伊斯兰教的第一和第二圣城。

沙特或在2017年被纳入MSCI指数

随着沙特市场不断开放，也有分析称沙特可能最早于2017年被纳入MSCI新兴市场指数，占比约4%，到时或将给沙特股市带来150亿至300亿美元的境外投资，相当于沙特股市1-2个月的交易量。

这一预期也挑起了各界兴趣，可能尤其是中国。6月14日，摩根士丹利决定暂不将中国A股纳入其新兴市场指数，理由是该公司认为中国对外国投资者尚不够开放。中国证监会也表示将与MSCI成立联合小组，共同努力，促进中国A股早日纳入MSCI指数。MSCI预计，倘若A股进入该指数体系，有望给沪深两市引来200亿美元左右的资金，而汇丰的预测是接近500亿美元。

近年来，中国也正在不断开放国内市场——沪港通扩容、深港通“通车”、QDII2推出等预期都不断升温。不过就外媒报道，A股真正被添加到MSCI全球指数体系中恐怕得等到2017年。

据彭博报道，MSCI表示，中国A股可能会在12个月之后的某个时间被纳入指数体系；英国《金融时报》报道称，MSCI纳入A股的决定推迟至少一年，A股进入全球指数体系最早可能是在2017年5月。

MSCI新兴市场指数是衡量发达地区之外股市表现且追踪人数最多的基准指数。目前，该指数追踪的资产总额约为1.7万亿美元。

到底是中国A股还是沙特股市率先进入MSCI新兴市场指数？这一小插曲的确为市场打开了无限想象空间。