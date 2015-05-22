沙特拒绝为中国提高石油供应：新能源战略在悄然现身

沙特此举真的就只是这么简单么？分析人士表示，其背后的新能源战略的转型或才是真实理由。

中国作为世界最大的原油进口国被沙特挡在了门外。5月20日，路透援引中国资深石油交易商消息称，沙特阿拉伯和主要OPEC成员国已经拒绝了中国5、6月进口更多原油的请求，迫使中国不得不向西非、阿曼和俄罗斯等寻求供应。

然而，就在4月底，沙特原油部长Naimi访问中国时却“豪言”表示，沙特愿意满足中国100%的原油需求，并且沙特有空间与中国进行共同能源投资。时隔还不到1个月，沙特此次“变卦”尤显得出乎意料。有媒体报道指出，沙特拒绝中国更多的购油需求旨在为留下更多原油供给本国炼油厂。那么，沙特此举真的就只是这么简单么？分析人士表示，其背后的新能源战略的转型或才是真实理由。

沙特为满足自身原油需求？

有媒体报道称，沙特以留下更多原油进行精炼为由拒绝中国。据了解，长期以来，作为一个原油出口国和石化产品进口国，沙特4月的Yasref炼油厂开始全力运行，每天炼油需要40万桶原油，使得其足以生产并出口石油焦炭、柴油、汽油等产品。

对此，卓创资讯原油分析师高健在接受《中国日报》中文网记者采访时表示认可，高健表示，“由于气候因素，沙特每年夏季国内用电量比较大，电厂发电用油比较多，沙特拒绝中国的购油需求，或出于满足自身需求考虑的。”

据悉，自2014年下半年油价下跌开始，中国就趁低吸纳原油储备。其中，四月从海外进口石油平均每天740万桶，超过美国日均720万桶的进口量，成为世界最大原油进口国。

高健补充道，沙特也有担心中国大量储油之后，会造成需求放缓。“在去年下半年原油暴跌以来，中国在大规模抄底储油，而一旦二期战略储备完成，那么未来的需求就会出现下滑，目前国内经济放缓，刚性需求低迷，未来油价如若反弹，沙特对石油进口大国—中国的出口收入便会受到影响。”高健说。

沙特减少亚太地区供应量日韩同在列

然而，沙特减少对他国的原油供应量并不只是中国，日本、韩国也同样在列。据媒体报道称，汤森路透石油研究和预测驻亚洲主管Yan Chong Yaw曾表示：“我们的分析显示，沙特5月对中国出口原油量下降许多，他们在中国市场的整体份额也有所下降。”

该研究机构最新的中国原油报告显示，5月沙特占中国进口原油的份额从4月的36.5%下降至略高于30%。

据路透表示，沙特阿拉伯国家石油公司——沙特阿美在4月时已经减少了一些日本和韩国客户的合同供应量。该公司尚未做出评论。

沙特新的能源战略不容忽视：化石能源或将成历史

对一个每日原油产量为1000万桶的石油大国来说，沙特同时减少原油进口商的供应量，且拒绝中国进口更多原油的请求，对此，奇点创世分析师马林分析表示，沙特此举或与其新的能源战略决定有关。

21日，据《》援引沙特媒体报道称，沙特最高经济委员会已批准沙特阿美石油公司的重组计划。今后沙特阿美石油公司将会从沙特石油部中剥离出来。马林表示，“此举将会降低政治因素对沙特阿美的影响，使得沙美能够拥有更多的话语权。”

沙特阿美作为沙特最大的石油公司，甚至可以说是全球最大的石油公司，它的重组引起了多数分析师的关注。

分析人士表示，沙特阿美若从沙特石油部剥离的话，那么行政命令对沙特阿美的影响就会减弱，沙特阿美很可能会更多的从商业角度考虑公司决策，这将会对整个全球市场产生很大影响。

据奇点创世分析师表示，本月11日，沙特阿美批露了其2014年度公司报告。报告指出，沙特阿美的愿景是在2020年成为世界领先的综合能源和化工公司。沙特阿美特别强调了自己在石油下游产业的发展。报告中多次提及了沙特阿美在沙特境内的炼油项目，包括与Total合资的SATORP项目、中石化合资的YASREF项目以及沙特阿美独资的Jazan项目。预计这三个石油精炼项目将会给沙特带来超过34000个工作岗位。

马林认为，“发展下游产业将会降低石油价格对沙特经济的影响。通常来讲，石油上游产业受油价影响较大，而产业链较长的能源企业则能有效的抵御油价变动的不利因素。沙特阿美所披露的发展方针可以极大帮助沙特经济多元化发展。”

沙特新能源战略的转变似乎又来了一记重磅印证。据媒体报道称，全球最大石油出口国沙特的石油部长Naimi21日称，2050年左右沙特可能淘汰化石能源，未来沙特计划转型成为太阳能和风能大国。Naimi同时表示，沙特可能在几年后开始出口电力，以取代化石能源。

Naimi表态说，“我们意识到，最终我们将不再需要化石能源。虽然我不知道具体的时间点在什么时候，或许是2040、2050年也有可能更晚一些。”

中国石油产品消耗量巨大，长期来看或需寻找新伙伴

根据国家发改委20日统计快报来看，中国4月份原油产量1733万吨，同比增长2.2%；原油加工量3905万吨，增长6.4%，成品油产量2475万吨，增长8.1%；成品油消费量2316万吨，增长3.9%。

对此，奇点创世分析师表示，“若沙特持续拒绝提高对中国的石油供给，则中国需要寻找新的能源合作伙伴。”

据数据显示，中国原油加工量远高于原油产量，长期以来一直依赖原油进口。中国已是世界第一大原油进口国，中国在能源市场中也逐渐扮演着越来越重要的角色。

分析师高健表示，中国进口原油除了中东以外，还有其他的进口渠道，短期内对中国不会有太大影响。但从长期来看，由于自身供应能力相对偏弱，中国对石油的对外依存度还会提升。从中国目前加紧推出原油期货来看，也体现出了中国期望增强在国际市场的定价话语权的决心。据媒体消息，5月21日，俄罗斯已率先表态，或无法根据协议长期供应中国所有石油。有业内人士表示，科威特和阿联酋也拒绝了增加供应的要求。

分析师马林认为，中国潜在深入合作伙伴或包括巴西。巴西国家石油公司(Petroleo Brasileiro SA)20日称，预计今年的出口量将达35万桶/天，去年这一数据为23.15万桶/天。目前巴西石油主要出口国家为中国和印度，其次为美国。