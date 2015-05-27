产油和炼油两手都要抓 沙特意欲何为

在已经是全球顶尖的产油国之后，石油出口国沙特阿拉伯迅速成为全球最大炼油国之一，使该国在石油输出国组织(OPEC)政策主导者之外又多了一个角色。

待到两周后出席OPEC会议时，沙特还将有另外一个身份--拥有先进技术的新兴炼油大国，可从低廉的原油价格和全球燃油需求回升中获利，正如跨国油企过去六个月所做的一样。

沙特目前在超过每日500万桶的国内外炼油产能中持有权益，在全球主要成品油生产国当中占据一席之地。该国自己制定的每日800-1000万桶炼油产能的目标，甚至会让埃克森美孚黯然失色。

“沙特已大规模转向炼油业务，”FGE主席Fereidun Fesharaki表示。沙特石油交易机构Aramco Trading可能很快会发现，至少三分之二的成交量集中于成品油，如柴油、汽油和取暖油，而不是原油。

沙特多年来的投资都是为了加强交通运输、空调和发电产业，以促进王国的经济成长。而在OPEC成员国纷纷为争夺市场而争斗之际，沙特阿拉伯国家石油公司的炼油业，却很自然地为国内每日1000万桶的原油产量提供了去处。

“油品市场变得愈加全球化，这点有别于正在萎缩的原油市场，”国际能源署(IEA)首席石油分析师Antoine Halff表示。

今年原油价格溃败使得炼油业大幅跃进;根据路透计算，去年的交易与炼制业务猛增，已占综合石油公司第一季获利的60%，上年同期为18%。

缺乏炼油业的原油生产国--例如尼日利亚--实际上等于将这个行业的商机拱手让给炼厂，而沙特阿拉伯国家石油公司以及海湾其他国家的炼厂如今可以乘机受益。

“原油价格非常低廉，让他们来说跟免费没有两样，”Energy Aspects的Amrita Sen表示，“利润会很丰厚。这令油品的交易流动非常不一样。”

其他OPEC成员国，包括海湾国家科威特与阿联酋也提升了炼油产能，增设交易分支。但它们的全球炼油规模--各自接近每日100万桶--比起沙特阿拉伯在短短几年内形成的规模，只能算小巫见大巫。

“沙特有更广大的市场，因为其在全球竞逐市场，”Halff表示。“它们垂直化的多元经营，攫取价值链的不同部分，这样的作法可以规避风险，并可以进入更多的市场。”

沙特透过持有韩国S-Oil的控股权，以及旗下两个本国的炼厂Yanbu和Yasref，日产能已增加超过100万桶。Yanbu和Yasref的日产能均为40万桶，而位于英国将在2018年启用的Jizan炼厂，则使得日产能进一步增加40万桶。

这些增加的产能，使得沙特阿拉伯国家石油公司所持有的或持股的炼厂日产能达到540万桶，至少较10年前高出40%。沙特阿拉伯国家石油公司本身销售其中的逾300万桶，试图与壳牌石油(Shell)并列全球第四大炼油商。

这样的转变，也可能让沙特阿拉伯将更多的原油作为自家炼厂所使用，这意味着3月出口创下每日789万桶的九年高位，可能会是高位指标。

“尽管卖出的原油数量仍然可观，”Fesharaki表示。“但在未来五年转型为以油品商为主的企业，其在原油市场的影响力势必将会降低。”