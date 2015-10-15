沙特大打价格战 与俄罗斯争抢欧洲石油市场

眼下无论是皇家荷兰/壳牌石油集团(Shell)和法国道达尔(Total)等国际石油巨头，还是规模相对较小的波兰能源公司，欧洲的各大石油冶炼商都在减少一贯使用的俄罗斯原油，转向沙特原油，凸显出当前世界各大原油出口商争抢市场份额的激烈程度。

以往沙特在亚洲市场的供应霸主地位一度无人挑战，而这些年来俄罗斯一直在为打入亚洲市场拼命努力。如今，沙特也开始反击，并大打折扣抢占欧洲地盘，搞得俄罗斯“后院起火”。

事实上，这与之前西方在俄乌问题上制裁俄罗斯无关，因为这种制裁主要涉及能源行业设备方面，而非油气本身。实际上，这是一场争夺客户的商战，尽管全球油价疲弱，作为石油出口国的俄罗斯和沙特却都在增产。

俄罗斯方面正在就全球石油供应过剩问题与石油输出国组织(OPEC)展开对话，而这场商战可能会使事情变得更加复杂。此外，联合减产看来已经很难。

据贸易界消息人士透露，艾克森(Exxon)、壳牌、道达尔和埃尼(Eni)等主要业者在过去几个月中都已增加购买沙特石油，用于在西欧和地中海地区的炼厂，同时减少俄罗斯石油的采购。

这位消息人士称，“我为欧洲炼厂购买的俄罗斯原油越来越少，只是因为沙特原油的价格更低，对我来说这很好选择。”

沙特过去一直把业务重心放在美国和亚洲市场，而俄罗斯则是欧洲市场的主要供应国，特别是东欧的前苏联国家。

然而，俄罗斯国家石油公司(Rosneft)执行长周二表示，沙特阿拉伯已开始向波兰以“倾销”价格供应石油。俄罗斯能源部长诺瓦克随后在周三将沙特进入东欧市场描述为“最强势的竞争”。

两名贸易界消息人士表示，沙特考虑在格丹斯克储油，以便可以更快速地向东欧客户供油，就像这几年来在荷兰或比利时港口对西欧客户供油一样。

一名交易商指出，从格丹斯克供应的石油将运送至德国，与经由德鲁兹巴(友谊)输油管道的俄罗斯原油供应相竞争。

此外，作为原苏联加盟共和国之一的立陶宛也在考虑使能源供应多元化。立陶宛能源部长Rokas Masiulis表示，该国正与美国液化天然气(LNG)公司Cheniere Energy Inc洽淡进口事宜，以期摆脱对俄罗斯供应商俄气的倚赖。

叙利亚局势的背后——俄罗斯与沙特暗斗

由于俄罗斯在叙利亚空袭叛军，以支持叙总统阿萨德(Bashar al-Assad)，而这场油价争端战可能引发俄罗斯方面的怀疑，沙特是否因阿萨德是其宿敌而企图报复。

事实上，早在叙利亚于2011年后陷入内战，或西方国家去年对俄罗斯实施制裁以前，俄罗斯及沙特早就在亚洲展开了另外一场抢夺市场的厮杀。

过去十年间，俄罗斯在中国内陆和太平洋沿岸广布管线，出口石油中多达三分之一流向亚洲。

花旗集团(Citi)能源研究部主管Seth Kleinman称，“感觉上俄罗斯是因为一直被西方国家推开才转向东方市场。事实上，俄罗斯长期以来一直在积极深耕亚洲市场。”

Kleinman还指出，近几个月来亚洲市场的争夺战白热化，面对俄罗斯、科威特和安哥拉等竞争对手的出口增加，沙特不得不降低对亚洲的供给。

更令人担忧的是，未来几个月的竞争料会进一步加剧，因一旦西方国家取消对伊朗的制裁，伊朗将会重装上阵。在2012年之前欧洲的原油有5-10%来自伊朗。