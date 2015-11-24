沙特欲全力稳定油价 “誓言”还是“儿戏”

周一(11月23日)沙特国家媒体SPA曝出劲爆消息，沙特政府已做好全力稳定原油市场的准备，受此提振，美油一度急升逾2美元，收复日内3%的跌幅转而上涨逾2%至42.75美元/桶。沙特真要减产还是儿戏一场？

不过沙特说要稳定原油市场已经不是第一次了，沙特石油部长在11月19日就曾表示，沙特正在与OPEC和非OPEC合作，以稳定市场。而今年1月下旬，沙特石油部长在会见俄罗斯和挪威大使，也表示过共商“稳定”石油市场事宜。

不可否认的是，沙特此番言论一出，油价短线多数情况仍倾向于上扬，油价涨势能否持续还要看沙特是否有诚意减产。

著名金融博客Zerohedge称，沙特政府表示将全力维护原油市场稳定，准备好与欧佩克及非欧佩克合作，此番话语提振油价快速拉升；但此番表述是否表明沙特已承受不住油价走低带来的压力，打算放弃此前不减产战略仍不得而知，但至少沙特也算学会了德拉基此前“不惜一切代价捍卫欧元”这一口头施加压力的招数，从原油价格短线走高结果来看，此番言论更像一次市场测试，目前来看沙特已证明了其市场影响力。

巴克莱大宗商品分析师Miswin Mahesh称，沙特内阁今日发表的声明并不能证明其想要转变原油市场策略，此前沙特也曾多次表示想要同非欧佩克产油国进行合作。

尽管此前沙特多次扬言要稳定原油市场都没能付出实际行动，不过这一次行动的概率高于此前，但投资者也不应抱有过多的希望。

美国原油自去年6月以来油价已经暴跌逾60%，从当时高点107.68美元一路下滑至今年8月录得的六年半低位37.75美元。油价低迷严重冲击沙特财政收入，这给沙特减产提振油价增加压力。

美林美银认为，如果沙特继续增大供应，沙特或最终宣布本币与美元脱钩，而这将成为2016年原油市场最大“黑天鹅”。