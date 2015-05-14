沙特宣布打赢石油价格战

据英国《金融时报》报道，沙特阿拉伯宣布打赢石油战，称其挤压美国页岩油公司等高成本竞争对手的战略正取得成功。

作为全球最大原油出口国，沙特正寻求重新确立在全球油市的主导地位。

今年4月，沙特原油产量升至每日1030万桶，创历史新高。同时没有迹象表明，沙特计划在石油输出国组织(欧佩克)下月开会时会改变政策。

一名沙特官员在利雅得对英国《金融时报》表示，“无疑，过去几个月油价下跌已经使投资者不敢靠近昂贵的石油，包括美国页岩油、深海油田和重油。”此番表态让外界难得地洞察该国在石油战略上的思路。

国际能源署(IEA)昨日发布的数据支持了沙特的表态。该机构称，鉴于较低油价已导致美国运行中的钻井数量暴跌60%，美国页岩油生产已在4月“撑不下去”。

但IEA也告诫称，要说欧佩克打赢了市场份额争夺战为时过早。该机构表示，全球原油供应量在增长，除了其他欧佩克成员国(如伊朗和伊拉克)以外，就连巴西等高成本地区也在增产。

然而，上述沙特官员表示，他预计该国将保持其在全球能源市场的主导地位，尽管化石燃料的替代品不断增长，尽管欧佩克内外的产油国与之展开竞争。“沙特阿拉伯希望延长石油时代，”他表示。“我们希望石油继续被用作一种主要能源，我们希望成为能源的主要生产国。”

他发表此言近6个月前，欧佩克决定保持产量稳定，而不扮演其传统角色，即减产以支撑价格。沙特官员们后来解释说，该政策意在对那些需要更高油价才具有经济可行性的生产者施压，如美国的页岩钻探企业和巴西海上油田的作业企业。

各方增强的预期是，石油市场可能从年中开始趋紧。昨日IEA认定这正是近来油价反弹的原因之一。国际原油基准布伦特(Brent)从去年6月的每桶115美元跌至今年1月的每桶45美元后，目前已回升至每桶68美元左右。上述沙特官员表示，油价已经触底，而且“看起来不像会回落”。

但是，美国的页岩油生产商不同意沙特已成功挤压他们的说法。美国石油业有所放缓，但该国最大的页岩油生产商依欧格资源公司(EOG Resources)最近预测，只要美国原油基准西德克萨斯中质油(WTI)升至每桶65美元或更高，美国石油业就将恢复“两位数”产量增长。

上述沙特官员承认，随着美国页岩油企业和其他生产者针对较低油价进行调整，“提高效率”是很有可能的。他还表示，价格反弹的影响仍然未知，同时美国的供应曲线和驱动因素仍不明朗。