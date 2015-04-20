沙特2月石油出口下降 因其降价捍卫市场份额

据联合石油数据倡议(JODI)周一(4月20日)表示，沙特今年2月的石油出口量从此前的11个月高位下跌，因这个全球最大石油出口国正采取措施刺激需求以捍卫自己的市场份额。

JODI数据显示，今年2月沙特原油出口从下降至735万桶/日，此前1月曾升至747万桶/日的2014年2月来最高水平。

近期沙特曾宣布，将2月销往亚洲的石油价格下调到至少14年来的最低水平，传达出该国将继续捍卫其市场份额的信号。

沙特石油部长欧那密(Ali al-Naimi)上月称，3月全球石油需求将逐步改善。

科威特石油分析师Essam al-Marzouq表示，“维护市场份额十分重要，看起来沙特并不想让他们的石油出口低于740万桶/日的标准。沙特今年前2个月的原油出口数据暗示，该国需求提供更多的折扣，以刺激其他国家对其的石油需求。”

沙特作为石油输出国(OPEC)的头号产油国，去年曾减产。欧那密上月曾称，今年3月该国的原油产量在1030万桶/日，且还将继续维持1000万桶/日左右的生产。

JODI数据还显示，2015年1-2月沙特平均原油出口量在740万桶/日，较2014年最后两月的710万桶/日增加，但不及去年同期的763万桶/日。