沙特：从没说过要减产 让市场说话！

据英国《金融时报》，沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）董事长Khalid al-Falih在11月8日表示，目前公司没有减产计划，将生产足够的石油来满足客户需求。他还称，预计原油市场2016年恢复平衡。这表明沙特无意在12月4日的欧佩克(Opec)维也纳会议前改变政策。

Khalid al-Falih称：“现在，唯一能做的事情就是让市场自己决定。这里没有那种因为我们承受着痛苦就应当现在减产的说法。”

沙特石油部长Ali al-Naimi也发表了类似观点。他8日在国际能源论坛网站上的声明中说，在目前水平的油价下，原油需求马上就会显现出油价低迷的吸引力。

他看到了石油需求增长的明确趋势，而亚洲是这股趋势的关键所在。他预计，到2040年亚洲地区原油需求将增长1600万桶/天到4600万桶/天。

Ali al-Naimi说：“我们，包括生产商和消费者，要的不是高价或者低价，要的是价格稳定。”目前，全球石油市场上每天至少有100万桶石油供应过剩，而原油价格则因需求难振已持续数月在低位徘徊不前。

《金融时报》称，多位沙特官员表示，他们的石油政策将在未来一两年内被证明是正确的。因为届时，回升的市场需求将消化全球过剩的石油，价格也将开始复苏。

他们认为，过去，OPEC的减产行为的确刺激了油价上涨，但也令高成本石油抓住了占领市场的机会。未来，OPEC将尽可能多地抽取石油，以满足全球需求，让高成本生产商来弥补市场空白。

对于高成本石油来说，“100美元的油价曾被认为是无风险投资石油的一种价格保证。现在，这种由沙特提供的免费的保险政策已经不存在了。”Khalid al-Falih如此表示。

OPEC年度会议将于12月4日在维也纳召开。届时，市场将关注该组织是否调整其明年的产量目标，并倾听该其对于原油市场前景的看法。欧佩克战略报告草案显示，部分成员国强烈建议为保卫油价而设置波动区间或下限，必要时可恢复配额制度。

沙特还以实际行动表达了其对亚洲原油市场的信心。沙特阿美5日称，已经上调了12月装船的、销往亚洲的所有品级原油的官方售价。公司将轻质和中质油价格每桶上调30美分，重质油上调50美分，特轻质油上调40美分，超轻质油上调1美元。

沙特阿拉伯一直是亚洲原油市场的主要供应商。在日本、韩国和台湾地区，沙特占到其 1/3的原油进口。

华尔街见闻提及，为了在需求增速放缓之际争夺市场份额，以沙特为首的OPEC于去年11月发起价格战，以源源不断的高出口抢占市场。为此，OPEC正与美国、俄罗斯等其他产油国激烈竞争。

沙特过去的重心一直放在美国和亚洲市场，而俄罗斯则是欧洲市场的主要供应国，特别是东欧的前苏联国家。不过，现在格局已经开始变化。今年5月和9月，俄罗斯两度取代沙特成为中国最大的石油来源国。

根据彭博的报道，沙特国有石油公司Aramco正计划斥资数十亿美元购买中国石油天然气集团公司的市场营销、炼油和零售资产。而沙特基础工业公司（Sabic）计划在中国设立三家合资企业。除了中国，东欧也成了沙特和俄罗斯的战场。在俄罗斯的传统市场波兰，沙特的低价原油正在抢夺市场。

这场“厮杀”也体现在出口价格调整方面。沙特阿美表示，已经下调了对欧洲和美国客户的所有品级原油价格。对美国客户的轻、中和重质油每桶均下调20美分，特轻质油每桶下调10美分；下调了欧洲市场12月份轻质原油的价格，每桶下降1.3美元，至4.75美元每桶。这是自2009年以来的最低价格。

科威特石油部长Ali al-Omair上周表示，OPEC应当维持统一性。原油价格受到世界经济增速影响，相信油价已经触底了。非OPEC国家必须加入削减石油产量的行列。

能源和商品贸易公司Vitol预计，油价可能不会重返每桶100美元的水平，因为需求在下滑。