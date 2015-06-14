摩根士丹利：下周美、欧、日、镑、澳交易策略

周日（6月14日）摩根士丹利公布了下周美元、欧元、日元、英镑以及澳元交易策略以及前景。

美元：新兴市场和G10集团背离。看平。

我们依旧保持看多美元中期走势态度，但是近期已经出现了许多回撤。上周非农数据虽然华丽，本周美元未能得益走高，暗示市场整体不青睐美元。此外，近期日本官员的态度暗示，美元继续走强可能有害经济，可能在近期引发回撤，尤其目前美元多头仓位很高。

欧元：德拉基助力。看多。

随着欧元区国债收益率继续走高，欧元可继续上涨。另外，虽然国债遭到抛售，欧洲股市依旧保持高位，如果股市开始心爱碟，会更直观的推动欧元上涨，因为投资者将被迫回补对冲用的欧元空头。德拉基不愿意收回市场波动暗示，欧债收益率将会继续攀升。希腊依旧是欧元的主要风险因素。

日元：转为强势。看多。

日本央行行长黑田的助长日元走强的言论，可能使日元成为未来几周表现最佳货币。确实，日元实际有效汇率正处在历史低位，通史我们已经发现近期下跌后数度反弹。此外，日本通胀回升迹象降低了日银进一步宽松的可能。市场波动率提高将会降低投资情绪，同样对汇价提供支撑。

英镑：大量数据来袭。看平。

英镑/美元走势主要受美元下跌影响。若这一趋势延续，那么我们认为英镑也会继续走高。然而，我们仍需要强调镑/美走势主要取决于利率预期。本周有大量数据公布：通胀、就业以及零售销售，相当值得关注。我们将着重关注服务业周平均收入，数据良好将支撑英镑以及通胀预期。

澳元：利差以及商品价格影响减弱。看多。

我们保持看多澳元以及其作为高利差套利货币的观点。随着波动里以及核心收益率走高，经过波动率调整的利差吸引力下降，将会减弱澳元的支撑。澳洲联储最新的态度显示，央行希望提振经济，但是担忧降息后经济有不稳定的风险，令澳元成为套息的工具。我们将会关注澳洲联储纪要来获得更多提示。