下周外汇市场重大事件展望

法国农业信贷银行周五发布了对下周外汇市场重大事件的展望以及对主要外汇的分析预测。

本周汇市要闻盘点：

黑田料“日元不会贬值太多” 美日高台跳水起涟漪

在日本官员“孜孜不倦”的口头干预之下，美元/日元周三(6月10日)上演“高台跳水惨案”。日本央行行长黑田东彦日内讲话称，日元实际有效汇率已非常疲软，可能不会继续贬值太多。这一讲话暗示日本决策者不希望日元进一步贬值，黑田讲话犹如“晴天霹雳”，美/日投机盘夺路而逃，汇价一度重挫逾200点。

黑田东彦在讲话中指出，日元实际有效汇率已经非常疲软，而且日元已经回到2008年雷曼兄弟倒闭前的水平，可能不会继续贬值太多。

自5月中旬以来，美元/日元突破前期震荡区间之后加速上涨，最高站上125关口。这也引发了日本政要的高度关注。日本经济财政大臣甘利明(Akira Amari)周二在东京接受采访时表示，日元汇率急剧波动对日本经济不利。

日内黑田东彦的讲话则无疑进一步明确了日本决策者不希望日元进一步贬值的观点。加拿大皇家银行驻香港高级外汇策略师Sue Trinh随后指出，“日本官员显然不希望日元在一个方向上变动太快。”

在黑田讲话之后，美元/日元直线下挫，汇价连续跌破124和123关口，最低触及122.46，刷新两周低位。

美国数据再接再厉 年内加息预期越发真切

本周四(6月11日)美国迎来了一系列重磅数据的公布。首先是美国5月零售销售数据表现良好，略超过预期。美国上周季调后初请失业金数据连续14周低于30万。

同时，美国5月进口物价一年来首次反弹，美国4月商业库存数据也强劲反弹，单月增幅创下一年内最高水平。一系列数据显示美国劳动力市场以及通胀水平均有回升的迹象。但是一连串数据并没有使美元一飞冲天，数据公布后美元小幅震荡，随后上涨了0.5%。

上周五美国5月非农就业数据表现超于市场预期，达到28万人。这使一些分析人士认为美国劳动力市场好转已经足以让美联储决定年内加息，这个预期提振了美元的市场情绪。但是在进入本周之后，美元指数并没有如人们预期的回到涨势，而是一路下滑回吐了周五收非农提振的涨幅。

在今年迄今为止的时间里，美国的消费者一直表现"不给力"，就在今天公布的一份报告显示，消费者们终于回来了，5月零售销售强劲反弹，或表明占经济产出70%左右的美国消费支出重拾动能，进一步支撑经济持续复苏。

美国商务部(DOC)周四(6月11日)公布的数据显示，美国5月零售销售月率增长1.2%，预期增长1.1%，前值修正为增长0.2%。

美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国6月6日当周季调后初请失业金人数增加0.2万至27.9万人，预期27.7万，前值修正为27.7万。

希腊债局依然僵持 IMF小组飞离会场不谈了

希腊债务谈判周四(6月11日)出现让市场始料未及的情况。国际货币基金组织(IMF)的谈判代表离开布鲁塞尔，希腊谈判代表团也以飞回雅典，双方不欢而散显示谈判的分歧依然巨大。

IMF的发言人Gerry Rice随后指出，“我们和希腊在谈判上有很大的分歧，近期的谈判并未让这些分歧有所缩小，我们仍离达成协议很遥远。”

Rice同时透露，“目前症结仍然在于养老金、税务和财政上面。不过，尽管IMF技术团队已返回美国，但会与雅典保持‘充分接触’。”

CMC Markets的首席分析师Michael Hewson分析指出，希腊和国际债权人正在等待对方在改革方面的“屈服”。Hewson说道：“他们都认为对方在‘虚张声势’。希腊正在向美国抛出橄榄枝，欧盟方面面临妥协的压力，但默克尔或不会就此屈服，她已经开始在为希腊退欧做准备了。”

他仍认为希腊有可能从德国方面获得更多的“同情”，默克尔需要获得党内的支持来通过给予希腊新的经济援助。不过，党内大部分的人，包括财长朔伊布勒都是持反对意见的。

Hewson警告称，“有一种预期正在增强，‘希腊审判日’正在加速到来。”

新西兰联储意外降息25基点 澳元纽元分道扬镳

新西兰联储周四出人意料将指标利率下调25个基点至3.25%，为四年来首次。该央行预期需求将趋软，降息大门依然敞开，打压纽元一度跌至5年低点。

周四公布的一项媒体调查显示，预计新西兰联储会在未来三个月内再度降息，然后维持较长一段时间的按兵不动状态。

但澳洲就业报告显示失业率跌至一年低点6.0%，强化利率将暂时持稳的可能性，激励澳元反弹。分析师认为澳洲联储在年内两次降息后当前并不急于行动，因在以往央行已经暗示，其对于解读就业数据是相当谨慎的。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)周五(6月12日)发布了最下周外汇重大事件的展望以及会主要汇率的分析。

法国农贷认为，近期重磅数据如美国零售销售数据以及美国非农就业数据将可以在美联储6月会议之前给美元提供支撑。法国农贷预计耶伦将会持更有建设性的措辞，并加大今年晚些时候尽快实施加息的期望。法国农贷仍然坚持认为美联储将会在九月会议上加息。

下周欧盟会议将会是防止希腊违约的最后机会。最近的官方谈判结果表明，提供给希腊一个救援贷款延期的提议可能会使希腊同意开始逐渐改革该国制度。这种结果尽管不是彻底解决问题的办法，但将会缓解希腊危机带来的恐慌情绪。而这将会减少瑞郎作为避险工具的作用。瑞士央行将会在6月18日举行政策会议，届时瑞士央行与美联储的政策差距将会进一步推高美元/瑞郎。

G10中的小币种将会受到美联储加息决定的影响。下周挪威央行政策会议中，似乎除了除了原油之外挪威将看不到其他对挪威克朗的利好消息。英镑下周将会迎来一系列数据，如果数据表现一般，那么英镑/美元将不会得到太多支撑。

法国农贷表示，欧元方面，除非希腊协议出现重大突破，否则欧元/美元仍将下跌。同时，欧洲央行如果出现鸽派言论，可能将会使欧元得到一定程度提振。

美元方面，美联储FOMC会议将是关注焦点。美国下周FOMC会议结果将会是美元的主要驱动因素。如果美联储出现更为有建设性的言论，那么美元指数将会得到提振。

英镑方面，下周将是收到考验。CPI以及劳动力市场数据、还有英国央行会议纪要预计都难以继续推高英镑。英镑/美元下周将可能会出现波动。

瑞郎方面，瑞士央行会议将会是该国下周主要大事。瑞士央行似乎在近期不会变得更加积极主动。瑞郎更可能受外部因素如希腊问题的影响而波动。

挪威克朗方面，挪威央行可能会退出进一步宽松政策。法国农贷预计挪威央行将会在下周扩大宽松。挪威克朗上行方向空间有限，很有可能贬值。

下周重要经济数据和事件：

周一

15:15 瑞士 4月实际零售销售

17:00 欧元区 4月季调后贸易帐

20:30 美国 6月纽约联储制造业指数

20:30 加拿大 4月制造业装船

21:15 美国 5月工业产出

22:00 美国 6月NAHB房价指数

央行动态：

21:00 欧洲央行行长德拉基在欧洲议会进行证词陈述(与货币事务委员会的季度听证会)

周二

14:00 德国 5月消费者物价指数终值

16:30 英国 5月核心消费者物价指数

17:00 德国 6月ZEW经济景气指数

20:30 美国 5月新屋开工

央行动态：

09:30 澳洲联储公布货币政策会议纪录

19:00 欧洲央行执委会成员默施在布鲁塞尔就欧洲央行直接货币交易(OMT)问题发表讲话

周三

16:30 英国 5月失业率

17:00 欧元区 5月调和消费者物价指数终值

17:00 瑞士 6月ZEW投资者信心指数

央行动态：

美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议，最后一日

欧洲央行管委会会议，无利率决议

16:30 英国央行公布6月3-4日货币政策委员会会议纪录

英国央行行长卡尼在国际证监会组织(IOSCO)年度会议后的晚宴上发表谈话

周四

16:30 英国 5月季调后零售销售

20:30 美国 5月未季调消费者物价指数

20:30 美国 上周季调后初请失业金人数

22:00 美国 6月费城联储制造业指数

央行动态：

欧洲央行总理事会会议举行

日本央行货币政策会议，至6月19日

02:00 美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定，发表政策声明/02:30随后美联储主席耶伦主持媒体简会

09:30 澳洲联储公报发布

15:30 瑞士央行公布最新3个月Libor目标利率

16:00 欧洲央行发布经济公报

国际财经大事 ：

21:00 欧元区财长在卢森堡召开会议

周五

20:30 加拿大 4月零售销售

央行动态：

日本央行货币政策会议，公布利率的决定，最后一日/14:30日本央行行长黑田东彦将举行记者会

国际财经大事 ：

21:00 欧盟财长在卢森堡召开会议