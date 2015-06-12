“恐怖数据”惊艳美元意外哑火 黄金先抑后扬收复失地

美国商务部的数据显示，5月零售销售月率增长1.2%，略高于市场预期。不过令人感到意外的是，美元指数短线拉升之后就一路走低，最低触及94.97；现货黄金则先抑后扬，金价自1178水平拉升逾6美元至1184.46美元/盎司。

本周最为重磅的数据--美国零售销售数据周四(6月11日)登场，美国商务部的数据显示，5月零售销售月率增长1.2%，略高于市场预期。不过令人感到意外的是，美元指数短线拉升之后就一路走低，最低触及94.97；现货黄金则先抑后扬，金价自1178水平拉升逾6美元至1184.46美元/盎司。

美国商务部公布的数据显示，美国5月零售销售月率增长1.2%，略高于市场预期的增长1.1%，创2个月来的高位，前值上修为增长0.2%。

此外，美国5月核心零售销售月率增长1%，预期增长0.7%。前值增长0.1%。

华尔街日报随后评论称，此次数据好于预期，零售销售数据已经连续三个月出现上涨，其中汽车销售及汽油销售贡献最大，主要的零售销售渠道表现都较为靓丽。

华尔街日报同时指出，“零售销售数据回升表明在经历了寒冬过后，美国消费者改变了谨慎的观念反而加大消费力度，美国零售销售数据正在逐渐出现反弹。”

除了零售销售数据之外，美国劳工部还公布了上周初请失业金数据。数据显示，美国上周季调后初请失业金人数为27.9万人，预期27万人，前值27.7万人。

路透社随后评论称，此次初请失业金人数尽管略高于预期值，但受益于美国劳动力市场的整体强劲趋势，该数量仍连续第十四周保持在30万关口下方，最能有效衡量其劳动市场就业状况的四周均值也表现较好，此番数据表明美国就业市场复苏态势强劲。

数据公布之后，美元指数短线拉升值95.59，刷新日内高位，不过汇价随后一路走低，一度跌破95关口，最低触及94.97。欧元/美元先抑后扬，汇价升至1.1267水平。

现货黄金最低下探1178.60，随后迅速拉升至1184.46，将日内大部分跌幅收复。现货白银亦回升至16关口附近，最高上探16.04。