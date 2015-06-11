澳洲重磅数据来了 你需再次紧系安全带

亚太市场通常风平浪静，但近期市况风向陡转，美元/日元受官员言论大幅跳水，周四(6月11日)稍晚，汇市交易者可能仍需紧系安全带。澳洲统计局(ABS)将于北京时间09:30发布关键就业系列数据，投资者会紧盯三项指标，这可能又是一个引发市场核爆的触发器。

亚太市场通常风平浪静，但近期市况风向陡转，美元/日元受官员言论大幅跳水，周四(6月11日)稍晚，汇市交易者可能仍需紧系安全带。

会发生什么？

澳洲统计局(ABS)将于北京时间09:30发布关键就业系列数据，投资者会紧盯三项指标：就业人数变化，失业率和就业参与率。

数据重要性不言而喻，就业市场的健康状况关乎消费者信心和开支，进而决定总体经济形势。

上次公布4月就业数据时，数据令人诧异地减少0.29万，远不及前值的增加4.81万人，失业率也从6.1%提升至6.2%，就业参与率则维持在64.8%。关键内容还不止于此，全职就业锐减2.19万人，这让当地就业形势陷入重重迷雾。

对于这次即将公布的5月数据，市场预计，失业率将依然维持在6.2%的水平，就业人数则温和增加0.15万，不过早先公布的就业领先指标——ANZ就业招聘广告数据并不好，持平的结果让官方数据也蒙上阴影。

投资者一定记得澳洲联储(RBA)6月2日止住了降息的步伐，选择观望早先降息的后续影响。这次会议记录将在本月16日公布，但会后声明对于就业市场描述是，5月5日的降息决定将鼓励非矿业行业投资，进而促进“就业市场的繁荣”。

因此大部分汇市交易者都在紧盯这次就业数据的表现，因结果将对澳洲联储后续货币政策起到关键影响。

澳元/美元将如何演绎？

通常澳元/美元不太会在数据公布第一时间出现太多波动，但会在随后的数小时内作出方向选择。5月7日发布令人失望的就业数据后，市场动静并不大，因更早的降息已释放了大部分澳元做空力量。

是此公布的数据如果符合预期，那么行情可能维持平静，但汇价有望延续近期向上反弹的态势。不过数据预期相对温和的结果或让澳元在指标发布前承压，即便如此，一旦实际结果与预期出现明显偏差(无论向上还是向下)，那么汇价的波动恐将十分剧烈。

而花旗外汇(CitiFX)在最新外汇客户报告中指出，澳元/美元是本周最值得交易的外汇币种，建议投资者做空澳元/美元。

花旗认为，澳洲就业水平将有可能继上个月疲软的表现之后出现反弹。但如果就业水平回暖的幅度达不到预期的水平，则市场将会认为澳洲联储再次降息的可能性会加大。