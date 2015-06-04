创业板午后狂泻7% 关于“接盘侠”的忠告你听过吗？

中国股市周四午后初段全线加速滑落，盘中一度下行逾5%，其中创业板领跌。上证指数一度挫逾5%，创业板指数则跌超7%。沪指最新报4,691.959点，大跌4.44%；创业板指数则大跌6.23%。

高回落再度翻绿，创业板上午一度冲上4000点，创日内新高后快速跳水，失守3900点，逼近3800点。

消息方面，国盛证券周四宣布将创业板股票调出融资融券标的券，并降低创业板股票可充抵保证金比例。

国盛证券官网发布公告，下发《关于调整融资融券标的证券有关事项的通知》称，鉴于近期股市波动较大，创业板股票涨幅过大，市盈率过高，决定将创业板股票全部调出融资融券标的证券。

你是否听过这样的警告？

A股近期屡次出现盘中巨震，在全球众多金融机构和分析师看来，起伏不定的表现暗示A股市场建设还有很长一段路要走，纷纷警告海外投资者切勿轻易充当“接盘侠”。

美国知名财经编辑Jason Zweig奉劝投资者，如果上周A股暴跌让你产生了逢低进入的念头，那么请三思而行。

他在文章中写道：

A股目前市盈率和换手率都过高。他写道，据深圳证券交易所的数据 ，深市目前平均市盈率为61.4倍，是2014年底市盈率的近两倍，较4月30日的水平高近25%。

而按市盈率衡量，深圳股市的估值分别是MSCI欧洲、大洋洲和远东指数的三倍；是美国股市 22倍市盈率的近三倍。

美股市场近300%的换手率对应的股票平均持有时间为4个月，而4月末，上海和深圳市场的换手率分别升至600%和706%，意味着本地投资者通常持有一只股票的时间不到两个月。

瑞信(Credit Suisse Group)分析师团队则表示，A股市场被严重高估，市场已经脱离了经济基本面，超买达23%。到2015年底，以美元计价，A股有15%的下行风险。