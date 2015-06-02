美/日12年来首破125 对冲日元波动风险的ETF需求创七周高点

美元/日元周二(6月2日)亚市盘中升破125，为2002年底以来首次，隔夜美国乐观数据帮助美元攻克顽强阻力后，多头延续这波正面动能。

美元/日元一度触及125.07，为2002年11月以来最高水准，之后略拉回报124.80。

数据表明，随着日元兑美元跌至12年低点，不受日元波动冲击的投资基金需求旺盛。

据海外权威媒体汇总的资料，美国前三大对冲日元波动的交易所交易基金(ETF)资金流入规模创下七周来最多。

截至5月29日当周，WisdomTree Japan Hedged Equity Fund、Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged EquityETF、以及iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF共吸金3.52亿美元，创下4月10日当周以来的最高水平。

交易员再度押注，美联储(FED)在年底左右可能加息；而在此时，日本决策官员却是继续执行规模空前的刺激措施，致使美元/日元升至2002年12月以来最高水平。

过去一周，美元兑16种主要货币中的13种走高。美联储主席耶伦(Janet Yellen)5月表示，她预计美联储2015年会上调基准利率。

随着日本央行(BOJ)空前购债计划的实施，日元自2012年以来已贬值逾30%。

Cantor Fitzgerald LP驻纽约负责ETF业务的资深董事总经理Eric Lichtenstein表示：“投资人又涌入这些ETF，之前有些变化，可能是在4月份，当时美元表现相对于日元、欧元弱势，有些人因此退场。但我认为这种情况已经结束，投资人又回来了。”

苏格兰皇家银行(RBS)驻新加坡策略师Greg Gibbs指出，基本因素在于日本央行的量化宽松政策仍在如火如荼地进行，因此过去两年的趋势还在继续。