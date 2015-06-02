人民币兑美元午盘小幅走高 未理中间价跌破5周新低

人民币兑美元即期周二(6月2日)盘中小幅走高，中间价则刷新逾5周新低，交易员表示，即期波澜不惊，波动点较上日明显收窄，交投亦极为清淡，汇市缺乏指引短期料延续窄幅波动。

美元/人民币询价系统午盘报6.1985，周一收报6.1995。美元/人民币央行中间价定为6.1225，创下4月24日6.1241以来新低，周一中间价为6.1207。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.2520/6.257，周一尾盘为6.2515。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.2024/6.2030，上一交易日尾盘报6.2040。

由于市场缺乏方向，场内交投整体清淡。截至早盘尾端，美元/人民币成交额仅为44.4亿美元。

交易员表示，中间价虽创下4月24日以来新低，维稳意图仍明显，“而当前并非动汇率的时机，一方面经济表现不佳，另一方面也应考虑到人民币纳入SDR讨论；预计维持汇率稳定的时间将贯穿整个2季度，甚至可能延续至3季度结束。”

最新监测数据显示，今年1至4月，在中国内地和中国香港与亚太其他地区的支付中，使用人民币的比例高达31%。近三年，亚太地区以人民币与中国内地和香港进行支付交易的金额增加了327%，人民币由亚太区第五大支付货币攀升至第一位。

国际专业机构最新数据显示，人民币已成为中国与亚太其他地区之间跨境支付的第一货币。有分析认为，这是人民币国际化进程的重要里程碑。随着中国资本项目加快开放及对外直接投资的迅速发展，人民币国际化走势持续看好。

中金公司分析师认为，预计中国将推一系列重大政策措施，以提升人民币的“可自由使用”程度，从而推动人民币加入特别提款权(SDR)。

国际汇市方面，美元多头受到良好的ISM数据提振，美元/日元周二亚市持于12年半新高，延续在乐观美国数据支撑下突破强劲阻力位的涨势。而欧元处于希腊问题的阴影之下，澳元等候澳洲联储利率决议。