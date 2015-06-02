中国石化：已有70%汽油产能、40%柴油产能达国五标准

本周一(6月1日)，中国石化在北京召开油品质量升级工作视频会，落实国务院关于《加快成品油质量升级工作方案》要求，全面部署新一轮油品质量升级工作。会议要求所属炼厂比国家规定早3个月完成升级项目，并同时在6家企业提前布局13个升级“国六”项目。

此前的2015年4月28日，国务院常务会议和国家七部委联合发布方案，要求加快清洁油品生产与供应。一是扩大范围，2016年1月1日起在东部11省市实施国五车用汽柴油质量标准；二是提前实施，将全国范围实施国五质量标准车用汽柴油的时间由原定的2018年1月1日，提前至2017年1月1日；三是普通柴油方面，2017年7月1日起全国范围内实施硫含量不大于50ppm（相当于国四标准）质量标准，2018年1月1日起在全国范围内实施硫含量不大于10ppm（相当于国五标准）质量标准。

所属炼厂均分别比国家规定早3个月完成升级。中国石化要求旗下炼厂加快节奏，建立倒逼管理机制，确保按国家规定的时间节点供应国五油品。考虑到为后续销售环节油品置换预留时间，所属东部地区炼厂将在今年10月1日前完成，所属其他地区炼厂将在明年10月1日前全部完成，普通柴油硫含量不大于10ppm（相当于国五标准）的质量升级项目在2017年10月1日前完成。

中国石化已有70%汽油产能、40%车用柴油产能达国五标准。汽油方面，截至目前已有燕山石化、天津石化、沧州炼化、石家庄炼化、济南炼化、青岛炼油、洛阳石化、塔河炼化、高桥石化、上海石化、安庆石化、镇海炼化、福建炼化、广州石化、海南炼化、金陵石化、扬子石化、湛江炼厂等18家炼厂全部具备国五汽油产能，齐鲁石化、长岭炼化等7家炼厂具备部分产能，累计国五汽油产能3900万吨、占汽油总产能的70%。柴油方面，已有燕山石化、济南炼化、洛阳石化、扬子石化、广州石化、茂名石化、海南炼化等7家企业全面具备国五车用柴油产能，福建炼化、武汉石化等15家企业具备部分国五产能，累计国五车用柴油产能3100万吨，占柴油总产能的40%。

将实施33个国五油品升级项目。汽油方面，将对齐鲁石化、长岭炼化等11家企业进行升级改造，主要措施为新建7套Szorb装置，4套汽油加氢装置完善改造。柴油方面，涉及22个项目，主要采用增加二反、新建加氢装置及更换催化剂等。包括天津石化、石家庄炼化等16家企业19套柴油加氢装置新增第二反应器，新建1套柴油加氢装置，新建2套催化柴油加氢转化装置等。中国石化要求各企业以节点控制为重点，建立倒逼管理机制，以目标倒逼进度、以时间倒逼程序，实施季度、月度进度动态控制，确保项目建设按期完成。

正在6家企业提前布局13个升级“国六”项目。北京市正在抓紧制定第六阶段车用汽柴油质量地方标准，并预计将于近期公布及拟于2017年实施。预计东部的长三角、珠三角地区将快速跟进。为此，中国石化正率先推进燕山石化、武汉石化、镇海炼化、天津石化、上海石化、石家庄炼化等6家企业的相关油品质量升级项目，包括建设及改造13套烷基化、异构化装置。

2000年-2014年累计向炼油板块投入2615亿元。近年来，我国油品质量升级步伐很快，从2000年以来，车用汽柴油标准从国一升级到国五，汽油标准从2000年的硫含量不大于1000ppm下降到国五的不大于10ppm，下降了99%。同期，中国石化持续加大投入，不断提升油品质量。中国石化《年报》显示，2000年至2014年累计向炼油板块投入2615亿元，其中2012年达到321.61亿元。

已向北京、上海等7省市提前供应国五油品。其中，于2012年向北京、2013年向上海和江苏沿江8市，2014年向广东、陕西、浙江杭嘉湖地区和天津供应国五油品。

S-zorb，即催化汽油吸附脱硫技术，是中国石化引进吸收、开发创新的拥有完全知识产权的汽油质量升级技术。该技术和汽油选择性加氢脱硫技术一起，成为中国石化汽油质量升级的主体技术。