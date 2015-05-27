国际货币基金组织：人民币币值不再被低估

国际货币基金组织第一副总裁大卫·利普顿26日在北京透露，该组织最新评估认为，人民币在过去一年里实际有效汇率大幅升值使得当前的人民币币值不再被低估。过去国际舆论曾认为人民币币值低估是导致全球经济不平衡的主要原因之一。

“对于像中国这样希望实现以市场为基础的定价和迅速融入全球金融市场的大国而言，灵活的汇率机制是必要的。”IMF代表团结束与中国的2015年度第四条款磋商后的新闻发布会上，利普顿说，IMF目前正在审议特别提款权货币篮子的构成，中国政府明确提出希望人民币加入特别提款权货币篮子，IMF对此表示欢迎，并将与中国一道为此做出积极努力。

每年IMF都会与美国、英国、中国、欧元区和日本五大系统性经济体举行一对一的政策磋商，此举被外界视为IMF对全球最主要经济体的“年度体检”。今年5月14日至27日期间，IMF代表团访问了北京、上海和太原，开展中国经济第四条年度政策磋商，最终结论将体现在五大经济体的年度政策溢出效应分析报告中。

谈及当前的中国经济形势，利普顿认为，中国经济正逐步转型至新常态，希望实现更安全和可持续的经济增长。中国的经济转型面临着挑战但也是必要的。“我们与中方的讨论集中在所需的政策措施以便成功应对这些挑战上。作为全球最大的经济体之一，中国的成功对于其自身以及全球经济的未来意义重大。”

代表团在磋商后的声明中指出，当前中国经济增长有所放缓，是从过去十年来不可持续的经济增长模式转型的结果。该组织预测，中国今年经济增长6.8%，与中国大约7%的增长目标基本吻合，也与先前判断介于6.5%至7%之间的增速是适当区间相一致。

代表团认为，尽管中国经济增速有所回落，但劳动力市场依然保持稳定，从而为家庭消费提供了支撑，预计年底通货膨胀在1.5%左右。

利普顿说，近几年中国在应对经济风险和挑战方面采取诸多措施，取得了一些相应的效果，如社会融资总量增速下降，对影子银行的监管得以加强，投资增速有所回落，房地产建设也有所放缓等。

但他认为，中国经济在上述领域的脆弱性仍然存在且规模较大，政府应采取坚决措施应对这些挑战。目前中国正通过人民币实际有效汇率的升值、油价下行、存款准备金率调整和利率调整以及实施新的预算法等措施应对经济挑战，如果下一步数据显示经济增速可能超过7%，则政府应借机加快减少脆弱性；如果增速下降至6.5%以下，则应放宽财政政策。

利普顿认为，尽管面临经济增长放缓，但放缓是经济转型至更安全和更高质量增长的结果之一。为实现这一转变，中国已经制定了一项全面和雄心勃勃的改革方案，即三中全会改革蓝图。当务之急是及时实施这一改革蓝图，包括金融、财政、国企改革以及外部改革。“成功实施这一蓝图将降低过高的储蓄、减少投资并使投资更有效率、促进消费，使得中国可以继续迈向高收入国家的行列。”