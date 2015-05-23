沙特石油部长：或在21世纪中叶逐步淘汰化石燃料

据消息，沙特阿拉伯石油部长阿里·纳伊米于当地时间21日表示，沙特作为全球最大原油出口国，到本世纪中叶可能逐渐淘汰化石燃料。

报道称，对一个依靠巨大石油储量获得财富、实力和过大影响力的国家来说，这一声明令人震惊。

纳伊米关于石油供应的精辟言辞经常影响市场行情。他在巴黎举行的一个商业和气候变化会议上表示："在沙特阿拉伯，我们意识到，最终而言，我们迟早将不需要化石燃料。我不知道具体什么时候，或许在2040年、2050年或之后。"

纳伊米指出，出于这个原因，沙特计划成为"世界太阳能和风能大国"，并可能在几年后开始出口电力，而非化石燃料。

报道指出，能源行业的许多人认为，他提出的2040年逐步淘汰化石燃料的目标过于雄心勃勃。

此外，2012年花旗集团(Citigroup)的一份报告显示，如果沙特的石油消费量按照目前的速度继续增长，到2030年该国可能成为一个石油净进口国。

但是，在坦承沙特有朝一日会停止使用石油、天然气和煤炭的同时，纳伊米表示，让世界上大部分已探明化石燃料储量留在地下、以免气候变化达到危险水平的呼吁，需要"在一段时期内被置于脑后"。

"这也许是一个伟大的目标，但它需要很长的时间，"纳伊米说。

沙特多年来一直表示，它计划更多使用可再生能源。该国官员在三年前宣称，他们计划大量建造太阳能发电厂，以期能够出口太阳能电力。但油价下跌令人怀疑此类项目会否上马。

沙特阿拉伯目前是中东地区最大的石油消费国，其原油总产量(如今超过每日1000万桶)的25%以上用于国内消费。