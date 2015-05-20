中国今年降息力度料为08年金融危机来最大

随着决策者在经济进一步放缓的迹象显现之际将增长作为首要任务，中国今年可能将进行全球金融危机以来最大力度的降息。中国央行5月10日宣布年内第二次降息行动，分析人士认为，此举是为了防止经济增速下降过快、低于政府7%的目标。

据海外权威媒体报道，随着决策者在经济进一步放缓的迹象显现之际将增长作为首要任务，中国央行(PBOC)今年可能将进行全球金融危机以来最大力度的降息。

根据彭博调查经济学家所得预估中值，中国央行到年底会将一年期贷款利率再下调25个基点至4.85%的纪录低位，全年累计降息幅度将达到75个基点。

调查并显示，央行料下调存款准备金率1个百分点降至17.5%，创下2010年以来最低水平。

鉴于令人失望的出口和制造业数据威胁7%的年增长目标，中国本季度已经加大了刺激力度。

中国央行5月10日宣布年内第二次降息行动，分析人士认为，此举是为了防止经济增速下降过快、低于政府7%的目标。

中国央行决定从5月11起将一年期基准存款和贷款利率均下调25个基点，分别至2.25%和5.1%。

尽管央行仍在继续调降借贷成本和存准率，但中国的通胀率仅有政府目标水平的一半，再计入生产者物价下滑的影响，实际利率已接近2009年以来最高水平。

外媒调查并显示，中国经济第二季度料增长6.9%，低于4月份预测的7%。央行在6月底前将存款准备金率调低0.5个百分点至18%。此项调查是在5月14日至5月19日期间进行的。

瑞银(UBS AG)经济学家汪涛周二(5月19日)在研究报告中表示，要稳住中国的增长势头，遏制货币状况的被动紧缩，中国仍然需要进一步的政策支持。