小心，A股回调风险加大！

当A股频现“过山车”式高位震荡行情之时，近2万亿融资盘随时可能爆发的“踩踏”风险，成为市场关注的焦点。



“目前无论是交易量，还是新增股票开户数，都出现了明显下降，这往往意味着一个中期调整正在酝酿。”16日，有着近20年炒股经历的股民王新东据记者表示，而与前几次牛市“半路”调整不同的是，由于此次市场出现了大量杠杆资金，股价下跌很可能导致“多杀多”甚至“爆仓”，“这恐怕会使调整变得异常惨烈。”



“比如大智慧 ，自月初曝出遭证监会立案调查消息以来，跌幅一度高达30%，期间连续两个交易日都是无量跌停，如果有投资者恰好前期通过机构配资(杠杆比多在1∶5以上)入股，很可能会被直接平仓。”中诚顾问投资分析师王瑞鑫表示，类似风险事件或将在下半年频繁出现，投资者更须警惕。为什么有分析师认为投资者现在更须警惕呢？



金融杠杆工具危机重重



在股指向万点上涨的过程中，首要风险是金融杠杆工具，包括“融资融券”和股指期货等。金融杠杆工具会造成股价的大幅度波动，甚至暴涨暴跌。



例如，2015年4月22日中信证券日交易额293.1亿元，其中当日融资买入额74.68亿元，占当日交易额25.48%，当日中信证券股价上涨7.81%。



如果开放金融杠杆工具，证监会必须是“虎妈”才能控制住金融杠杆工具的投机程度。但是，现在证监会称不上是“虎妈”，而是一个需要吃钙片的“软骨病人”。



现在一头“疯牛”在股市里横冲直撞，融资融券加剧“疯牛”的疯狂。但是，证监会不敢约束“融资融券”，更谈不上治疗“疯牛病”，只能软弱无力地提醒股民注意股市风险。



做空机制亟待完善



现在唯数不多的做空工具之一是融资融券，然而做空机制却不完善。“融资炒股者实际上面临着多重压力。”高强表示，其一是融资成本，券商方面年化利率在8%，配资机构则高达30%-40%；二是操作风险，如配资公司公司为了防止亏损，借给你的钱会设立风险线，一旦你买的股票达到这个线，要么追加保证金，要么直接平仓。



多位受访业内人士也表示，监管层也应进一步完善做空机制，推动A股市场的交易机制更加健全，既丰富盈利模式，又可以起到价格发现和抑制投机的作用。



“注册制”可能促发“泡沫”的进一步疯狂



有市场人士预测说“注册制”大概率也会在今年下半年推出。很多投资者就担心“注册制”推出后，新兴行业的公司将不再奇货可居，巨大的股票供给释放出来后，将会真正压垮疯狂的创业板。但广发认为至少在“注册制”推出的初期，不仅不会对创业板产生压制，反而可能进一步加速“泡沫”的扩张。



“注册制”推出会带来两个结果：一是增量的新股也进入“市值与预期的螺旋式扩张”；二是由于“注册制”会放松对业绩的限制，这会使新股的估值越来越高，反而使那些估值本已很高的存量老股显得不那么贵了，这两大因素都可能推升市场“泡沫”进入更疯狂的阶段。



上市公司数量不足是目前股市的重大风险



目前投资者能够选择的投资对象就是二千多家上市公司，其中有的上市公司已经失去投资价值，却还没有退市。在证券市场，投资者应该有机会从小微企业到世界五百强企业等众多上市公司中广泛地选择投资对象。



企业不论规模大小，在工商局注册时，可以同时申办一个主办银行账户和一个证券市场账户。不论规模大小，任何企业都可以申请在证券市场融资。企业申请在证券市场融资时必须保证披露信息的准确。证监会和司法机关必须依法严惩披露虚假信息的企业和责任人。



现在一谈到企业融资难，尤其是，小微企业融资难，各方面立即想到商业银行，很少想到投资者。股市是企业和投资者双方交易平台。现在一方面大批企业(尤其是小微企业)急需资金，另一方面投资者找不到合适的投资对象。



在天量资金蜂拥进股市的情况下，投资者只能把二千多只股票像赌场里的筹码一样拿着，而不管上市公司经营业绩的好坏。证监会是证券市场的监管者，不是赌场的老板。但是现在股市是投资平台还是赌场？投资者还能找到投资机会吗？



中期调整正在酝酿



A股这波牛市至今已持续了300多天，并且几乎一直维持着单边上涨的格局，是中国股市有史以来持续时间最长的牛市。期间虽有小幅调整，但总体看没有一次回调幅度超过10%。即便是过去的一个月经济增长放缓迹象已很明显的情况下，A股仍上涨了近40%。分析人士指出，国内股市估值已经偏高，因而后续仍存在继续大幅修正回调的空间，投资者需对此格外警惕。



事实上，针对近期股市的“疯涨”，很多市场人士已在争论当前A股泡沫是否已经扩大。



2012年7月，针对A股跌跌不休的局面，当时被舆论封为“多头司令”的英大证券首席经济学家李大霄多次公开表示，当时的2132点是中国股市的第四个“历史大底”，并预测中国证券市场从此将步入一个真正的牛市，中国A股将永别“钻石底”。



而此次，李大霄又充当了A股”泡沫论“的代言人。日前，李大霄在对目前A股市场的开户数量、股市杠杆率、成交量和换手率等进行了分析，并公开表示，泡沫破裂的迹象在非常明显的上涨。牛市飞奔的太快，投资者需且行且珍惜。