中国铁矿石期货触及跌停

铁矿石跌势根本停不下来！继周三夜盘大幅走低之后，大连商品交易所铁矿石期货主力合约1509破位续跌，周四午盘触及跌停，且为连续第三天下挫。

截止周四收盘，铁矿石1509合约收报422元/吨，跌幅3.21%，为连续第三天收跌。螺纹钢(2363, -28.00, -1.17%)1510合约收报2363元/吨，跌幅1.17%，同样为连续第三天下跌。

尽管部分南方地区港口铁矿石库存出现供应紧张，但钢铁厂买矿需求仍低迷，且倾向于持有低库存。据中国证券网，之前矿石方面大涨主要原因是外矿港口检修，导致到货减少，供应端偏紧提振。但上海有色网跟踪数据显示，5月7日-5月21日，全国22个港口铁矿石预计矿石到港量1719万吨，环比前两周到港量增加2.84%，随着矿石到港量的逐渐增加，后期矿石价格压力将加大。

利空铁矿石的消息不断。继周三澳大利亚政府大幅下调价格预期之后，中钢协副会长王立群周四在新加坡举行的业内会议上表示，铁矿石供应增长超过了全球产能削减。随着全球最大出口国澳大利亚矿石产量持续增加，海运铁矿石产能过剩至少将持续到2019年。中国钢厂需求增速今年将持平。必和必拓也在会上表示，海运铁矿石供应增速料继续超过需求。

澳大利亚政府则于周三公布的预算案中下调铁矿石价格预期，将2015-2016年度铁矿石均价为每吨48美元，远低于去年年底预期的60美元。

其他业内人士也看空价格前景。瑞信周四预计，铁矿石供应将在下半年增加，受此影响，铁矿石价格将跌至45美元/吨。必和必拓首席执行官Andrew Mackenzie周三称，铁矿石价格将持续下跌，因目前铁矿石需求的增长速度慢于低成本供应增长的速度。

必和必拓周四对产业前景发出警告，称中国钢铁需求正面临短期阻力。中国以外地区钢铁需求有很大的上升潜力。预计中国钢铁出口仍将在长期内保持高位。中国钢铁产出将在本世纪20年代中期触及10-11亿吨的峰值，此后将保持稳定。

中钢协表示，在去年下滑4%之后，中国钢铁消费量预计今年将下降6%。周三公布的中国官方经济数据显示，这个全球铁矿石最大买家的工业增加值、固定资产投资等关键经济数据均不及预期，令市场对该国需求忧虑进一步加深。

尽管供应严重过剩，但力拓、必和必拓和淡水河谷等国际主要矿石供应商依然坚持低成本高产出的策略。巴西淡水河谷周四重申其铁矿石产能增长目标为4.5亿吨/年。

华尔街见闻提及，澳大利亚无党籍独立参议员Nick Xenophon周三表示，他正寻求对铁矿石价格下跌展开调查，将调查铁矿石价格是否被“人为压低”，并审查关键参与方的行为。会从必和必拓、力拓、FMG寻找证据。周四他将寻求参议院投票批准调查。

据彭博社，必和必拓铁矿石市场副总裁Alan Chirgwin周四在新加坡业内会议上表示：“很明显，我们所做的就是我们正在以一种非常经济而合理的方式经营企业。我们还付诸行动，而非仅仅是口舌之功。上一次董事会批准数以亿计的额外增产投资预算还是在2011年。业绩将在很大程度上依赖于最有效的供应商，而不是依赖供给约束。”

Clarksons Platou Futures铁矿石衍生品经纪商Kelly Teoh表示：“如果大型矿商继续生产并争夺市场份额，那么偏空趋势会持续，价格也尚未触底。底部价格极为接近成本价，或者这些大型矿商愿意忍受的最低价格就意味着触底。”

而力拓对矿石需求前景仍持乐观立场。该公司周四表示，预计全球铁矿石需求回升将延续至2030年，中国将推动铁矿石需求回升。预计2030年中国粗钢产量将增至10亿吨。

国际铁矿石价格在过去一年累计下跌39%。尽管铁矿石价格自4月2日触及47.08美元/吨的十年低位以来已大幅反弹33%，但距离2011年的峰值仍有67%的上行空间。