国际油价连续反弹逼近年内高点

周三，国际原油延续前一日的涨势，再度逼近年内高点，盘中，NYMEX原油期货价格稳定在61美元，布伦特原油期货持稳67美元。

5月12日，国际大宗商品出现大幅走高，尤其是布伦特原油期货录得数周以来的最大单日涨幅。最终，布伦特原油涨超3％，报每桶66.86美元。

“油价回升非稳定反弹”

市场分析人士认为，国际原油价格近期走强主要因为三点原因，一方面，中国作为石油最大进口国降息刺激放缓经济，其二是受欧洲债券市场暴跌、最后，美国加息预期延后，美元指数持续走低影响。

高盛近期则认为，原油供应的基本面没有改善，近期油价回升并非稳定反弹。

一位原油方面的分析师称，去年原油的一轮惨烈的暴跌主要是市场供需失衡。石油消费大国的中国经济进入低速增长，而全球石油供给没有减缓。这种因素决定未来石油价格难以发生格局性的改变。

今年以来，国际油价已经累计上涨接近40％。不过去年在100美元上方的国际油价，最大累计跌幅超过50％。目前国际油价与去年同期相比，仍有50％的距离。因此上述分析师称，原油价格已经出现了反弹，但不属于反转，因此并不看好油价继续走高。

业内称油价上涨对消费品影响小

5月11日，国家发改委宣布上调国内汽柴油价格，国内汽、柴油价格实现“三连涨”。而今年一月份以来，尽管国内PPI（工业品出厂价格指数）维持低位运行，但CPI（居民消费者价格指数）已经出现连续的上涨，从今年一月份的0.8％，上涨至4月份的1.5％。

因此有市场人士担心，如果油价继续上涨，将会引发国内结构性通胀的压力，尤其是农副产品、运输价格等生活必需品将会出现上涨。

国家信息中心经济预测部宏观研究室主任牛犁在接受记者采访时表示，“这种担心是没有必要的”。他表示，目前国内面临通缩很大的风险，不存在任何的通胀和结构性通胀问题。

据牛犁介绍，首先，目前油价与去年同期仍有很大距离，中国进口的原油价格在低位。其次，目前国内PPI的降幅仍在扩大，因为能源、原材料价格最先影响的是工业用品，其次才是消费品，而且对于消费品影响权重较小。“至少从短期来看，不至于出现结构性通胀。”