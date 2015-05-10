创业板疯涨逼3000点

A股的2015年，注定是不断创造纪录的一年。5月8日，整个A股在经历了三天的大幅回调后迎来反弹，其中身轻如燕的创业板充当了反弹急先锋，板块内111只个股涨停，指数大涨5.97%，再创历史新高，并逼近3000点的整数关口。众多创业板涨停个股中，最受关注的莫过于，与全通教育争夺“股王”宝座杀得难分难解的安硕信息，昨日率先冲上400元大关，成为A股自“老八股”时代集中拆细后的首只400元股。如此高价，有股民感慨，得攒10个月工资才够买一手。

大盘表现

缓跌急涨 创业板就是这么任性

跌的时候不怎么跌，涨的时候比谁都快，近期创业板的表现就是这么任性。本周以来，沪指从周二开始连续调整三天，大跌400多点，但整个创业板指却几乎没有下挫。5月8日，沪指早盘小幅高开后震荡，创业板指却是小幅高开后一马平川地向上走。早盘将近收盘，银行、保险、券商小幅跳水，沪指快速回落，盘中失守4100点，创业板指也受到小幅影响，失守2900点。

但下午2点前，中字头股票崛起，沪指探底回升，大涨100多点，最终报收4205.92，全天大涨2.28%；深证成指则报收14481.25点，涨幅2.6%。而在创业板，伴随“电商国八条”等利好消息，本周一直强势的“互联网+”板块再度站到暴风口，带动创业板指盘中再创2974.37点的历史新高，逼近3000点的整数关口。截至收盘，创业板指大涨5.97%，报收2973.6点，几乎是光头光脚的大阳线包住了周四的阴线。

周五反弹，但沪市量能几乎没有放大，5500亿的成交量与周四几乎持平，深市成交量则从周四的4400多亿放到了5300多亿。值得注意的是，昨日市场赚钱效应明显，两市共有225只个股涨停，其中来自创业板的就有111只，占比将近一半。

“看不懂创业板，我们认为风险比较大了，但国家利好政策还是不断。”对于疯狂的创业板，南京私募懿和轩投资一名负责人如是表示。不过对于整个A股，他认为整体应该还是震荡上行。“政策面来看，国家支持资产证券化的政策还没有结束。其次，很多板块还具有二次上攻的潜力，包括大金融、长周期性行业等。”

这名私募人士判断，震荡的过程可能会维持一个多月，五六月份都可能是震荡行情。“哪怕是到了前期高点的4500多，还有可能回调，甚至有下探4000点的可能。不过不能撤离A股，反弹之后减仓，我们保持7成左右的仓位。”

广东新价值投资研究总监范波也表示，4200点到4500点会出现中期顶部，但是在顶部出来之前，肯定是不敢大规模减仓的。“如果直接上到5000点，这时减仓的话，那么就可能踏空了行情。”范波透露，目前仓位保持在八成左右，个股配置相对均衡些，把之前涨的股票减少了仓位，买一些没怎么涨的二线蓝筹股。“如果指数上涨到4500点左右，我们会逐步地减仓。如果股票配的仓位少，上涨的话就把它抛掉，再重新买另外一个，保持较好的流动性。”

私募看市

五六月或持续震荡 看不懂创业板

投资参考

后期主线是挖掘尚未开发的题材

对于后期的投资机会，懿和轩上述负责人表示，二线蓝筹和一些具备估值优势的高成长股比较看好。“后期的投资机会可能要细分，比如前期炒央企改革，炒得差不多了，后期可能要关注地方国资改革的机会。还有，新股发行这么快，可以挖掘那些参股了拟IPO企业的上市公司，他们持股的拟IPO企业一旦上市，带来的提振是巨大的。”

他提醒投资者，后期的投资主线是，挖掘一些尚未开发的题材，但这些题材又要符合国家政策发展的大方向。