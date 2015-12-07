美元、欧元、日元、瑞郎、加元及澳元本周展望。内容如下：

美元：选择性回撤 看多

我们仍维持中期看多美元的观点。但我们也意识到在欧洲央行令市场失望的背景下，欧元/美元的升势可能对汇市产生更为广大的影响，对美元在其他货币对中也构成压力。我们认为高BETA系数及新兴市场货币仍会兑美元承压。欧洲央行令人失望的结果对市场风险偏好构成压制，减少了全球金融市场流动性上升的希望。我们仍会做多美元兑新兴市场货币，但我们对美元兑G10货币会变得更为谨慎。

欧元：戏剧性结局 看空

德拉基只把存款利率下调了10个基点，其延长了QE时间但未增加每月的QE规模。这些均令市场感到失望。市场原本预期欧银会扩大宽松规模，或至少为进一步降息敞开大门。欧银的结果实在不怎么鸽派，而焦点转向非农和美联储之后，欧元或许能获得一些支撑。

日元：叉盘中或将强劲 看多

我们仍看多日元。日本养老基金的最新数据仍显示投资组合没什么大变化。而养老基金投资组合重配原本是日元的一个重要利空因素。此外，流入日本养老基金的资金也在下降，这也削弱了日元的抛售需求。我们现在相信日本央行不需要进一步宽松，而这原本也是利空的。综合考虑下，我们觉得日元会在叉盘上表现强势。

瑞郎：关注瑞士央行 看空

欧洲央行未能达成市场的期望，令欧元/瑞郎飙高。这令得瑞士央行本周降息的可能性戏剧性下降。我们预计瑞士央行本周将维持利率不变，除非欧元/瑞郎交投于1.05水平。从中期来看，考虑到瑞士疲软的经济前景及瑞士低投资回报率导致的资金外流，我们维持做空瑞郎/日元的观点。

加元：关注加拿大央行 看空

加拿大央行上周维持利率不变，我们认为其仍处于观望模式，不过加拿大央行最终会意识到经济数据的疲软。加拿大最新的GDP数据不及预期，经常帐也在扩大。接下来的数据就十分重要了，特别是加拿大贸易帐。我们仍维持看空加元的观点，特别是市场已经将不降息定价的同时，我们却认为加拿大央行还会有进一步偏鸽的措施。

澳元：等待反弹有做空 中性

铁矿石价格在下跌，澳元近期却在走高。我们觉得这种背离持续不了多久，等待再度做空澳元/美元的机会。澳联储现在还能观望，但该国房市风险预计将上升。澳洲房市拍售率已经显著下降，预示着房价升势将放缓，从而打压澳元。