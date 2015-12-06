黄金多头爆发并非“精神错乱”：三张图看非农就业的“水分”

本周五(12月4日)美国非农就业延续20万人以上的良好表现，令人感到意外的是，现货黄金和白银却双双逆天大涨。而在这一反常走势的背后，美国就业的真实一面正在悄悄付出水面。

非农表面上的确很美好。美国劳工部公布的数据显示，11月非农就业人数增加21.1万人，预期增加20.0万人，前值增加27.1万人；11月份失业率5.0为%，预期为5.0%，前值为5.0%。美国劳工部还将10月非农就业人数修正为增加29.8万人。

然而，黄金交易员们或许认为就业并不这么乐观。他们发现：美联储主席耶伦最看重的劳动力市场指标之一就业不足率出现了攀升，这暗示就业市场中打零工的人数增加，这也意味着非农的“质量评分打了折扣”。

再来看下面这组数据，你就会更加明白非农就业持续维持在20万人以上是有多大的“水分”了。

数据显示，自今年以来，美国就业大军中新增29.4万人的去向是做服务生和调酒师，而制造业的就业竟然是零增长。

金融博客Zerohedge“笑称”，“如果你是一个经济学家，或许会和其他人应该关注低收入就业增长还是高收入职业增长。而这恰恰也反映了美国经济复苏的‘不平’：服务业蓬勃发展，制造业持续疲软。”

从制造业就业的数据来看，美国11月季调后制造业就业人口在连续三个月下滑之后小幅上升了1000人，但仍难掩疲软。

另一方面，金价增长也是黄金交易员们对于美联储政策长远预期的体现。BMO Capital Markets Corp.驻纽约的大宗商品交易主管Tai Wong：市场在认真思考美联储之后可能怎么做，似乎相信一旦12月加息，下一次再加还要等很多个月，金价因此而走高。