这名经济学家曾断言12月加息“板上钉钉” 为何突然改变看法？

金融市场正翘首以盼美国联邦公开市场委员会(FOMC)12月15-16日会议，究竟美联储(FED)是否会在此次会议上加息成为投资者乐此不疲的“猜谜游戏”。而经济数据方面的任何风吹草动都会影响市场的加息预期。

在11月初异常强劲的10月非农就业报告之后，三菱日联银行(MUFG Union Bank)首席经济学家Chris Rupkey表示，美联储在12月会议上实施9年以来首次加息举措已是“板上钉钉”。

但在周二(12月1日)表明美国制造业事实上处于衰退的数据之后，他突然改变了这种看法。

因制造业受到美元走强和能源企业大砍支出的冲击，受到密切关注的美国供应管理协会(ISM)11月制造业指数降至48.6，为2009年6月以来最低，同时也是2012年11月以来首次跌破50

当然，正如美联储一再强调的那样，其利率决定将不会仅基于单个数据。但制造业占美国经济产出约12%，其重要性毋庸置疑。

Rupkey在周二发布的一封电子邮件中写道：“经济正在遭受挫折，而制造业产出的增长引擎在11月发生逆转，这令美联储12月变得不那么确定。”

“12月加息不再是一件‘板上钉钉’的事情了。”

Rupkey补充道：

美联储官员们在今年稍早认为，美国经济可能正在放缓，而不仅仅是寒冷冬季天气的缘故，这导致他们没有在3月或者6月加息。中国和全球金融市场动荡令美联储9月未能加息。不难想象，鉴于周二ISM制造业数据表现糟糕，美联储主席耶伦(Yellen)可能再度“临阵畏缩”。我们依然预计美联储会在12月加息，但周五的非农报告可能需要比我们之前预料的展现更加强劲的势头。非农报告无疑比ISM报告更加重要。

周五金融市场将迎接非农报告的洗礼。接受外媒调查的经济学家的预期中值显示，美国11月非农就业岗位料增加20万，上月曾激增27.1万，为年内最大增幅。失业率料保持在七年半低点5.0%。