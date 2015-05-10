中国股市从去年四季度以来，可谓是火、火、火，沪指从2000点左右一口气涨到4500多点。但5月5日，沪指又在一个交易日里跌掉181.75点，跌幅为4.06%。股市的涨跌，不仅改变着资金的流向，也悄然改变着许多人的日常生活。据5月4日某财经网站的调查显示，有30.2%的股民每天不交易就不舒服；有67.5%的股民无时无刻不心痒痒要查股价；有36.5%的网友连吃饭也要把握时间看股票；有40%的网友曾因炒股身家暴涨很high；有28%的网友做梦都梦到自己股票暴涨或暴跌；有16%的网友认为炒股比天大，因此不工作。甚至还有许多股民表示，根本不想过周末和假期，天天都是交易日才好，已经变得无法休息，夜不能寐。

如此夜以继日地围着股市转，生活完全被股市化，有些人的身体状况及精神方面受到不小的伤害。股民老张是老股民，从1998年开始涉足股市，2007年沪指6124点高位的时候满仓，长期套牢，备受煎熬。近期股市走牛后，看到自己所买的两只股票从最低点算起几近翻番，欣喜若狂，精神高度亢奋，血压骤然升高，导致冠心病发作，幸亏抢救及时，方脱离危险；股民王某是今年初新进股市的，前段时间已经赚了5000多块钱，一见走势如此之好，果断把家里的存款全部转入股市，因手上的股票有亏有赚，连续几晚上都睡不着觉；股民梁某在一家机械公司上班，工作性质需要倒班，有时候上夜班，白天就会休息，自从炒上了股，晚上不管几点睡觉，早上9点准醒，但时间久了之后，感到整天头昏脑胀的，一次在工作中险些发生事故。按道理讲，股市上涨了，赚到了钱，就应该舍得花，改善一下自己的生活，但有的人股市越上涨，越是省吃俭用，攒下钱来继续投进股市，反而成为“吝啬鬼”；时下，还有些人表示，无论是在工作的闲暇时间，还是在家中、公交车上、公园里、晨练场内等处，都变成了聊股票的场所，甚至连朋友聚会，有的人三句话不离行情，五句话不离涨跌，使聚会成了炒股经验交流会，真让人受不了……凡此种种，不一而足。有人把这一现象称之为“股市综合征”。

生活是丰富多彩的，应当充满阳光，充满欢乐，决不能被股市所绑架，因股市的涨跌而大喜大悲。“股市综合征”其实就是受股市涨跌影响患上焦虑症的患者，不少患者出现心慌、焦虑、失眠等症状，继而引发其他方面的病症，对此必须多加注意。作为股民，既然进入股市参与投资就要放平心态，量力而为，不应以股市的涨跌而喜悲无常，并要切实保证身体健康和心理健康，切实安排好工作，安排好学习，安排好生活。