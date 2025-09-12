从不会写 EA 到 AI 自动生成：我的量化交易新体验

很多人和我一样，接触 MT5 很久，却始终卡在一个问题：

👉 不会写 EA。

我尝试过让 ChatGPT 写 EA，结果大家应该也知道 —— 不是报错，就是逻辑跑不通。久而久之，只能依赖下载别人的指标和 EA，用得很不安心。

🚧 我的痛点

MQL5 学习曲线太陡 ：对没有程式背景的人很不友好。

策略验证很慢 ：手动调代码、再跑回测，常常花掉几个晚上。

依赖别人 EA：没有自主权，不知道背后逻辑是否稳健。

💡 意外的转折

直到最近，我接触到了一种新的 AI 辅助工具，让我第一次真正做出了属于自己的 EA：

我只需要用 自然语言 描述逻辑，AI 就能帮我生成可运行的 EA。

平台自带 回测与图表 ：年化收益率、最大回撤、胜率曲线、盈亏分布等，一键就能跑出来。

一键打包执行档 ：生成加密文件，丢到 MT5 里即可运行。

支持多券商 API：换平台不用重写代码。

虽然现在还需要外挂程式来支持，但对我来说，这已经是巨大的突破 —— 第一次觉得自己也能写 EA。

📊 我的回测截图





从截图可以看到，即便是一个非常基础的策略，也能清楚地看到回测结果和关键指标，效率比我过去人工写 EA、调代码快了好几倍。

🤔 给社区的问题

我在想，如果未来 不会写程式的人，也能靠 AI 生成 EA，会不会对现有的量化交易生态产生冲击？

代码门槛降低，新手会不会蜂拥而入？

资深交易员是否能利用 AI，更快把思路转成产品？

会不会反而让市场更「卷」？

📌 小结

这次体验让我很震撼。

过去几年，我一直被「不会写 EA」困住，现在终于看见了另一条路。

也许未来的量化交易，不再只是程序员的专属，而是任何能清楚表达逻辑的人都能参与。

大家怎么看？欢迎在评论里分享你的看法。



