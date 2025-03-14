Price Range MT5 指标的交易策略

正在寻找外汇交易的良好指标？Price Range MT5 是一种具有真实交易历史的指标。将其添加到您的交易设置中！它会自动绘制所有价格范围，计算支撑位和阻力位，并根据不同的策略设置开仓的止损价。

注意！该指标现已推出新版本。它可以识别价格区间何时结束以及新趋势何时开始。此外，该指标现在还会在新趋势或价格区间出现时向您发送通知。

PriceRange MT5 指标有什么作用？



使用 Price Range MT5 指标，您可以忘记确定价格范围或趋势的日常工作。无需怀疑在哪里建立支撑位或阻力位。该指标根据作者基于价格图表上可用的统计数据的算法自动完成所有这些操作。





但这还不是全部！如果最后发现的价格范围至少有一个支撑位或阻力位，该指标将绘制最佳止损价位。此止损价是使用数据科学方法计算的，是下一个支撑位或阻力位。





该指标的功能使得可以使用几种不同的策略进行交易，以及将该指标与其他指标结合使用以获得更好的交易结果。

PriceRange 指标支持哪些交易策略？



1. 在支撑位与阻力位之间进行区间交易。





2. 交易价格区间突破。





3. 交易先前价格区间的反弹。





4、假突破交易。





为什么 Price Range MT5 指标必不可少？



无论如何，Price Range MT5 使价格图表更清晰、更易懂。请看这个：





由于 Price Range MT5 指标不会使价格图表变得混乱，您可以轻松地将其与其他指标结合使用。以下是示例：





尝试使用此指标做出交易决策，并在一段时间后检查您的结果！





MetaTrader 5 的 Price Range 指标可在此处找到： https://www.mql5.com/zh/market/product/133246

玩得开心并成为一名更好的交易者！