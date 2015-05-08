A股230股票涨停 创业板狂欢盛宴创新高大涨近6%

今日两市大幅高开后高位震荡。午后，两市震荡回落，沪指跌破4100点。13:52过后，两市震荡回升，沪指站上4200点。盘面上看，互联网概念暴涨，券商、保险板块表现低迷，创业板盘中大涨近6%，再创历史新高。值得注意的是两市2000多只个股飘红，200多只个股涨停。截至收盘，沪指涨2.28%，报4205.92点，成交5596亿元；深成指涨2.60%，报14481.3点，成交5364亿元。至此，沪指本周跌5.31%，深成指跌2.28%。

创业板指今日高开高走，站上2900点且午后升幅持续拉大，最高见2974.37点，涨幅达6%，上冲3000点，创历史新高。截至收盘，创业板指涨5.97%，报2973.60点，全日成交691.71亿元，今日升幅创自2010年11月15日（涨6.13%）逾4年来最大单日涨幅。

盘面上，中国交建涨超5%，中铁二局强势翻红涨2%、中国电建强势翻红，中国一重、中国建筑、中国铁建等跌幅缩小。板块中，电子信息、商业、文化传媒板块涨幅居前。保险、券商板块跌幅居前。

板块方面，电商概念、互联网+、信息安全、仓储物流、电子支付、智能医疗、国产软件、云计算涨幅靠前，银行、券商、保险、酿酒、有色、电力涨幅靠后。 广州万隆认为，盘面却浮现了两大异象，暗示着反弹不会一蹴而就，普涨过后个股仍将大分化。

首先，多方反攻量能却大幅低萎缩，沪市量能甚至开始不如深市，这说明主力资金主战场并不在沪市蓝筹股上，而是逐渐向深市成长股上挪移。虽然今日大盘出现反弹，但无量反弹不牢靠，另外，A股各大指数虽反弹，但反弹强弱格局却十分明显，依次是创业板、中小板、深市、沪市，特别是创业板指再次出现了报复性反弹创出历史新高。这说明随着券商上调两融保证金比例、监管层出手整治两融，大盘蓝筹股短期失去了有力的做多工具，其吸引力已逐渐被小市值个股所替代了。