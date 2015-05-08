摩根大通G7货币波动率指数冲高回落

摩根大通(JPMorgan)G7货币波动率指数本周冲高回落，目前在10.13水平。

本周市场大事件频发，澳联储决议、英国大选加上最后的非农数据；外汇市场动荡不断，虽然波动率早早创出高位后略有回落。

澳联储宣布将澳洲联邦现金利率下调25个基点，至2.00%。消息公布后，澳元/美元快速刷新逾一周低位0.7802，但随即又快速走高至0.7900上方，上蹿下跳之势明显。

澳元之所以最终选择上行是因为澳联储在声明中未表达未来进一步宽松的措辞，虽然其仍认为澳元汇率可能而且有必要进一步下降。部分投行认为，澳联储未来进一步降息的概率大幅下降。这甚至令市场产生了这样一个逻辑，这次降息意味着澳联储未来不会降息了。

出口民调显示，保守党料将继续执政五年，但他们可能与绝对多数失之交臂。这一结果可能将导致英国两年内就是否脱离欧盟举行公投，而苏格兰也可能会很快再次推动脱英独立。

截至目前，650个选区中，共有554个选区投票结果出炉，其中保守党赢得256个选区，工党213个选区，苏格兰民族党55个选区，民主统一党8个选区，自民党7个选区，新芬党4个选区，威尔士党3个选区，社会民主工党3个选区，独立党1个选区，其他党派4个选区。

三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera称，“关于英国是否退出欧盟公投将成为较长期内的关注焦点。我们必须看看卡梅伦要说些什么，组建什么样的联合政府。英镑正因出口民调结果而走高，波动性可能也将上升。”

本交易日北京时间20:30，美国将公布4月非农就业人口变动及失业率，市场预期增加22.4万人，远高于前值的12.6万人；市场预期失业率为5.4%，也优于前值的5.5%。预计该数据将令外汇市场波动性在本周最后一个交易日走高。