原油涨势或已是强弩之末，供过于求状况此后料再恶化

业内知名商品市场分析师基尔杜夫(John Kilduff)周三(5月6日)指出，虽然国际原油价格在此前一段时间内录得了可观的涨幅，但从当前的走势格局来看，油价正已经开始构筑短线头部形态，并料在此后进一步走低，扭转自4月以来的联系上涨势头。

周三纽约时段盘初，NYMEX原油价格触及62.58美元/桶，但此后，投资者和交易人士开始逢高获利的交投，却令油价又快速回落。而分析人士指出，EIA库存数据所显示的上周汽油库存不减反增这一信号，或是终端消费市场已经饱和的又一信号，因此，即使报告同时显示原油库存大减，投资者对油市前景仍不看好。

分析师因而也指出，此前一段时间油价的上涨，或是因为受到了季节性供需状况变化的影响，此外也收到了投资减少的冲击。然而，总体上来看，这一波涨势仍然缺乏长期基本面要素的支撑，因此已经到了强弩之末。

在此前NYMEX油价以迅雷不及掩耳之势升破了60美元的情况下，分析师认为，油价此后也会循着原路，在很短时间内重新跌回50美元/桶或更低的价位。虽然此前EIA原油库存意外减少388万桶的状况确实令油价刷新了新高，但如果不以原油而以终端成品油的供需状况来衡量，就能发现市场需求远没有想象中的那么好。因此，分析师建议投资者目前可以适当逢高做空原油期货。

而此后，退出市场的部分石油产能仍可能会卷土重来，这使得油价走势前景更加不被看好。

基尔杜夫此前在2月份时曾认为原油价格会跌至每桶30美元左右的水平，而现在，他仍然认为基本面状况会令油价在此后回到40多美元的低位。他表示，目前美国原油产量仍比去年多了100万桶，而此后伊朗恢复原油出口的前景，也将使油市进一步承压。因此，原油供过于求的状况在此后很可能只会变本加厉，整个市场的前景根本就没法被全面看好。