原油突破60美元 页岩油将展开“反击”？

北京时间5月6日消息，随着油价上涨，美国页岩油开采行业可能恢复一些去年油价暴跌时关闭的油井。周二，西得克萨斯中间基原油(WTI)大涨，突破每桶60美元大关。截至北京时间周三下午13点30分，报61.44美元，上涨1.72%。这使得观察家预计油价还可能继续走高，尤其如果周三公布美国原油库存下降的话。

Oppenheimer资深能源分析师Fadel Gheit表示：“如果油价稳定在60美元之上，我相信下半年将会有一些产量恢复。石油公司将增加油井开采。”

最近WTI原油和布伦特原油大幅上涨的主要原因，一是利比亚游行示威造成原油无法达到其东部港口，二是沙特提高了对美国和西北欧的原油官方售价。布伦特原油自去年12月份以来首次站上每桶68美元。

但产出上升可能抑制油价上涨空间，因此眼下油价很难再大幅走高。“油价继续上涨将会带来更多原油产出，从而抑制油价走高，”Gheit如是称。

今年早些时候油价暴跌，原因是去年11月欧佩克(OPEC)不愿通过减产来支撑油价，沙特明确表示不会减产，而其他成本较高的原油产商，包括美国页岩油行业，继续全速开采原油。

此后沙特将产量提升至每天1000万桶以上，美国原油产出也有所上升，然后在每天930-940万桶左右的水平企稳。从目前来看欧佩克的政策不会发生改变。

周二沙特石油部长Ali al-Naimi表示他并不担心油价过低，也根本不担心解除制裁后伊朗原油将进入市场。

与此同时，美国石油行业可能很快展开一轮“压裂反击”(指采取水力压裂法钻取石油的页岩油)，Lipow Oil Associates的Andrew Lipow如是称。他指出，目前远期期货显示2016年和2017年油价为每桶65美元和70美元，“大量页岩油产商都在想‘也许我可以对未来两年的油价进行套保，然后在2015年年底开始增加钻井平台数量’。我认为只要油价站上60美元，Bakken和Eagle Ford的页岩油就会有增产动力。”