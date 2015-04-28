中国股市巨震 美国投资者纠结

4月27日，上证综指再迎百点上涨，一举攻上4500点，大盘强势一览无余。4月以来，沪综指已上涨779.50点，股指连续突破4100点、4300点和4500点，牛市行情明显加速。不过，在指数强势的背后，市场的分化开始凸显，这暗示行情将进入波动阶段。

中证网指出，在指数强势背后，市场向投资者释放出三大信号：一是，在央企合并预期热的背景下，国企改革刮起“大风”，不过能否符合预期尚待确认；二是，指数大涨，个股却未普涨，涨跌个股分化显著；三是权重股，特别是上证50权重股，强势吸金，其他品种出现资金离场。分析人士说，这三大信号暗示市场波动将难以避免。

央企整合遭辟谣难撼牛市

据《投资快报》报道，受“央企将大规模整合”传闻刺激双双涨停的中国石油与中国石化4月27日晚间发布公告称，公司及控股股东均未得到任何政府有关该项传闻的书面或口头信息。与此同时，国资委网站也发布澄清公告，称上述消息发布前并未采访国资委。

分析普遍认为，“两桶油”股价周一出现明显异动，在利好预期被证伪后，短期内股价有可能出现剧烈震荡，进而对大盘构成冲击。但业界资深人士则认为，A股对于当前的中国经济已经具有“系统重要性”，虽然大盘可能短期动荡，但推动本轮牛市的若干核心逻辑均未动摇，因此不必过度恐慌。

牛散身家跨入“10亿元俱乐部”

据《每日经济新闻》报道，在市场不断传出的各种“创纪录”声中，曾经带有传奇色彩的最牛散户们也纷纷再起，牛散代表章建平手握1275万股乐视网（300104），持股市值超过10亿。一直坚定持有平安银行（000001）并不断加仓的葛卫东，如今持有平安银行市值高达55亿。这些曾在资本市场掀起波澜的最牛散户，再度出没牛市，成为市场又一道充满神奇色彩的风景。

而这些散户只是A股市场传奇的冰山一角，还有更多的隐性牛散活跃在A股这个大资本市场，新的故事正在不断抒写。

券商：边打边撤是好选择

据网易财经报道，虽然沪指大幅上扬，但是各行业板块的表现却呈现出较大的差异，以创业板和中小板为主的服务类板块涨幅较弱，其中创业板指与沪指呈现出非常明显的分化。华福证券认为，国企改革是此轮行情表演的核心和上涨的绝对前提，随着央企合并、改革的进行，此类概念迎来表现的最佳时期。

“以目前的走势来看，大盘将继续上行至5000点以上。”华创证券分析师寇英哲表示，即便有短期的回调，也不会影响上涨的大趋势。

不过，深圳大学经济学院当代金融研究所所长国世平4月26日在其微博中公开表示，要注意风险，获利大的股票要锁定利润，没有进场的要耐心等待调整完毕才能入场，“大盘涨到4500点了，处于疯狂状况，风险极高。”

东北证券也持有类似观点，该机构预计市场将高位震荡，波动率有所增大，未来回撤风险在增大。“虽长期看多市场的观点不变，主板和创业板短期也还会继续冲高，但不必继续追高。”东方证券认为，市场阶段性的顶部正在形成，边打边撤是好的选择。

中国股市大涨令美国投资者纠结

彭博新闻社网站4月27日报道称，中国雄冠全球的股市上涨正在造成美国期权市场交易者的意见分歧。

过去一个月里，对于避免投资者在股价下跌时受损的期权合约，以及从跟踪中国企业的美国最大交易所交易基金（ETF）的更多上涨中获益的期权合约的需求均呈爆炸式增长。这反映出在中国内地的股票价格上涨蔓延至在香港上市的同种股票，并推动恒生中国企业指数在过去30天内飙升21%之后，人们对于市场的展望出现了分歧。

看空者认为，在过去一年上证综指不顾商业前景疲软以及管理层对投资者狂热症的警告而上涨超过一倍之后，中国股票很可能遭遇抛售。而看多者则认为，由于政府刚刚开始一轮货币宽松政策，意在支持将以自2009年以来最慢速度增长的经济，股市将持续上涨。管理大约680亿美元资金的詹尼资本管理公司驻费城的首席投资策略师马克·卢斯基尼说：“投资界对于此次上涨的合理性仍然存在很多争议。这是否纯属投机因而极易破灭，或者说股市的上涨与中国出现的增长走软的现状之间是否存在某种脱节？”

报道称，股市上涨已经促使中国当局在2015年采取措施以抑制上涨，并防止在创纪录的新投资者入市之后出现又一次股市繁荣与破灭的轮回。中国证券管理机构4月24日开始了打击股市操纵和内幕交易的行动，从而成为降低风险的最新努力。

R-Square宏观管理公司的首席投资官安库尔·帕特尔上周说，“如果上涨太快太急，最终将导致崩溃，这是他们感到有些担心的事情”，他们正在试图“通过执行这些宏观审慎的措施来放慢市场的活跃度”。

但是，纽约Krane基金顾问公司的基金经理阿龙·狄龙通过电子邮件说：“一些投资者表达了中国股市已经见顶的担忧。我们却相信中国股市还有很大的上涨空间。”