“沪台通”带动乐观情绪 台湾股市创15年新高

“沪台通”计划本周浮出水面，台湾资本市场连接内地的可能性带动台湾市场乐观情绪，台湾股市创15年新高。

台湾股市的基准，台湾加权股价指数今日上涨1.3%，达到9926.89点，为2000年4月以来的新高。

电路制造企业为大盘整体表现最好的板块，台湾积体电路制造公司股价上涨3.1%，联发科技大涨4.2%。

虽然台湾金管局对外资购买金融产品已加以限制，海外投资者仅第一季度就在台湾注资700亿美元。

KGI凯基证券经济学家Andrew Tsai向彭博新闻社表示，“市场有猜测外国投资者将撤出债市，改投股市。本轮涨势主要是受“沪台通”讨论的影响，另外还有做多台币带进来的资金。”

周三华尔街见闻文章援引台湾《经济日报》报道称，中国证监会首次证实在研究“沪台通”。证监会副主席姜洋称，只要两岸交易所之间的合作，“我们都支持”。但支持的前提是，台湾方面必须有意愿开通“沪台通”。

台湾意推动资本市场国际化

中国内地与台湾交易所合作的“沪台通”还在研究阶段，新加坡与中国台湾股市互联互通的“台星通”已经先行一步，将在今年7月1日启动。

《华尔街日报》报道称，台湾金融监督机构披露了上述消息。一位台湾证交所的官员说，“台星通”开通后，台湾的券商可以直接投资一批选定的新加坡交易所上市股票，新加坡的券商同样可以这样投资台湾股票。

该官员透露，台湾证交所还在同东京证交所商议类似互通机制“台日通”，同伦敦证交所也在商谈扩大市场准入等举措。

在今年博鳌论坛上，台湾证券交易所董事长李述德也曾提及“沪台通”，甚至还提到“深台通”，他在论坛上表示，从一个资本市场的发展来看，国际化是必然趋势。

目前，台湾证券市场的体量在200亿元左右，而大陆市场最近的日成交量超过10000亿元。市场担心，交易规模如此悬殊的两个市场，是否存在融通和互动的可能？

李述德表示，这和市场体量的大小没有关系，而和市场的质量有关系。“如果投资者到台湾市场上能赚到钱，他们为什么不愿意去呢？”

不过当时李述德称，“沪台通、深台通，目前还只是设想。”