油价本周五两连涨几无悬念 涨幅约在270元/吨

国际原油价格的“六连涨”，让本周国内油价的“两连涨”几成定局。从《经济参考报》从多家社会监测机构了解到，新一轮成品油调价窗口将于本周五(4月24日)开启。从目前的原油走势上看，上调幅度预约在270元/吨，测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别上扬0.2元和0.23元。这将是国内成品油价年内第四次上调。

自4月10日国内油价上调以来，在美国原油产量增速放缓、预期产量下滑、全球范围内需求增长、美元走低、也门局势紧张等多重因素带动下，国际油价大幅反弹，连续六个交易日上涨。截至4月20日收盘，WTI较4月9日收盘上涨11%，布伦特较4月9日收盘上涨12.2%。

受此拉动，国内成品油上调预期愈演愈烈。卓创资讯监测数据显示，截至4月21日，国内油价调整参考的原油变化率为7.12%，对应汽柴油上调幅度为235元/吨。若原油保持当前价位，那么年内第四次上涨幅度将达到270元/吨，折算升价为90号0.19元/升，0号0.23元/升。若原油保持小涨走势，本周成品油涨幅有可能达到280元/吨。

安迅思研究中心高级研究员梁丹也认为，目前国际油价供应面仍面临严峻形势，3月欧佩克原油日产量继续增长，沙特原油日产量已达到历史最高水平，随着伊朗原油供应量的增加，将持续利空原油市场；尽管美国原油日产量下滑，但在美元强势的背景下，油价不会急速拉升。市场仍在供需平衡的调整期，本周国际油价仍将窄幅震荡，而本周五成品油价月内两连涨已成定局，涨幅预计在270元/吨，将是上一次调幅的两倍。

2015年以来，国内成品油共经历了7个调价周期(三涨三跌一搁浅)，“若本次油价上涨得以落实，预示着国内成品油价格或将摆脱自2014年7月以来的低迷态势。”卓创资讯分析师张斌表示。

在此之下，国内各地中石油、中石化等主营单位及社会单位汽油价格提前推涨。据中宇资讯分析师马燕介绍，21日多地主营单位汽油涨幅达100-300元/吨左右，其中江苏石化汽油再次停批，华北汽价多已涨至批发到位价；柴油多走稳，而地炼因销售承压，前期涨幅过大，本周出现小幅回调迹象。

有分析称，随着气温回升及五一小长假的来临，终端汽油消费量将继续增加。