多国股市重挫 避险情绪升温

上周五，虽然美国3月核心CPI有较好表现，但受美国企业财报不佳、希腊危机、中国规范“两融”的影响，全球主要股指多数下跌，市场投资的避险情绪升温，现货黄金虽未现大幅上行行情，周末仍能企稳1200关口上方。

受一系列疲软美国经济数据影响，美元指数在上周从接近百元高位下滑至97.36，以四连阴的成绩收尾。距离让人大跌眼镜的3月“非农”已过去两周，这期间公布的美国经济数据都较为低迷，或许前一周市场还愿意相信一季度经济复苏表现失常是严寒天气所知的临时性回落，并把“非农”后美元的下跌当作建立多头的好时机，但刚刚过去的这一周多头们显然谨慎了许多，美国持续疲软的数据让投资者们不禁质疑一季度的增速放缓究竟是暂时情况还是更大回落的征兆？在如此不令人放心的指标指引下，美联储还真的会像回忆纪要中所说的考虑年内甚至6月份加息吗？就有关加息的时点，美联储鹰鸽两派也是意见不一，都无法给市场一种清晰地感觉。面对国内外金融形势的变化，美联储是否会改变之前对加息预期的论调，值得拭目以待。

上周日，中国央行意外宣布降存款准备金率1个百分点，虽在大家预料之外，却在情理之中。这正说明中国政府极度重视国内企业面临的融资成本过高的现状，对于GDP的整体增速走低和通胀低企颇感忧心，同时也向市场表示了中国政府刺激经济恢复增长的决心。这一举措，被大多数市场和投资机构从正方面解读，认为将会倒逼银行以更低廉的成本向银行实体经济输出更多的流动性，从而推动投资和房地产市场复苏，并带动铁矿石、铜等大宗商品需求的回升。黄金无疑也有可能从中获得利好的支持。现货黄金价格在1195~1210区间盘整已半月有多，是向上突破展开反弹行情，还是延续弱势下行格局，已渐渐进入关键时刻。仍建议密切留意近期的阻力为1210，日内若1210水位被破，则可积极跟进多头黄金，否则的话宜观望。