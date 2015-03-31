黄金首饰价互有涨跌 上涨原因还有两个

经过连续三年下跌后，黄金价格在上周一路飙升，虽然在最近两个交易日升势有所放缓，但依然创下2012年来最长时间的涨势。昨日，沪金主力收盘价每克241.30元。

在西安市东大街各大品牌珠宝专柜发现，正在销售的黄金饰品每克价格在285元~308元之间，比3月10日上涨9元左右。

但有销售员表示，西安的黄金饰品价格今年以来一直在每克300元上下波动，相对稳定，受黄金价格的影响短期不明显。

作为投资品，黄金价格的涨跌受到许多人的关注，在历经了长期大跌，且去年12月创出价格新低之后，黄金价格探底回升，目前基本维持稳定的态势，消费者购买黄金的热情也趋于理性。

最近两周黄金价格上涨主要有两个原因，一是美联储3月货币政策声明对美国经济和加息步伐偏于谨慎，一般来说，更高的利率会刺激人们转向股票和债券等高收益产品，而黄金属于无息资产，相对就不会那么受欢迎；其次是沙特及其盟友对也门胡塞武装组织进行轰炸，投资者避险情绪上升。

对于黄金价格短期的走势，有分析人士指出，投资者需要关注中东局势的最新进展；重点关注美联储动态，以及下周五美国非农就业数据；同时关注实物黄金买盘情况；另外对于希腊债务问题稍加留意。