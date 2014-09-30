人民币对欧元从今天起可直接交易

29日，央行宣布从30日起在银行间外汇市场开展人民币对欧元直接交易。欧元是第六个可与人民币实现直接交易的世界主要货币，前五位是美元、日元、澳元、新西兰元以及英镑 。



人民币的国际化趋势越来成为一种必然，曾经人民币与外币的兑换需要以美元作为中介，而今天人民币与欧元的直接交易大大减轻了繁琐的手续降低了汇兑的成本。

根据了解，曾经人民币对欧元的汇率是通过人民币对美元汇率以及美元兑欧元汇率中间价换算而成的，而如今完全可以直接做市场报价交易。

中国外汇交易中心与29日表示，将于每日银行间外汇市场开盘前向银行间外汇市场人民币对欧元直接交易做市商询价，将直接交易做市商报价平均，得到当日人民币对欧元汇率中间价。

银行间外汇市场人民币对欧元交易实行直接交易做市商制度，直接做市商承担相应义务，连续提供人民币对欧元直接交易的买、卖双向报价，为市场提供流动性。

今天自3月与6月分别与新西兰和英镑开展直接交易后，人民币的国际化速度明显加快。此前人民币分别于日元（2012年）和澳元（2013年）以及俄罗斯卢布（2010年）和马来西亚林吉特（2010年）开展了直接交易。

从贸易双方来看，人民币与欧元的直接交易是中欧共同推动双边经贸关系的最好捷径，而直接汇率的产生，降低经济主体汇兑成本，促进人民币与欧元在双边贸易和投资中的使用加强了两方连续不断的来往。