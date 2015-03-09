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2015年3月9日黄金外汇行情解读
博客时间：9:23:47（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）
本文观点:非农数据给出意外惊喜，数据远好于市场预期，黄金价格应声而下，终创出14年12月后新低，使得月线支撑1219有效被击破，此其一；其二，自从去年1131.16反弹以来，与1142.62回踩形成的上升趋势被击破；macd看空走势；其三，日线大阴压制，惯性下跌习以为常。
操作思路：上方阻力1204.23、1186.47下方支撑1163.7、1147.9；
1. 黄金稳健等反弹1179.5做空，止损1186.5看1163.7、1147.9；
2. 白银不破15.9附近做空，止损16.20看15.75、15.45；
3. 美加不破1.2601做多，止损1.2586，看1.2650、1.2748；
4. 美日120.6做多，止损120.45看121.8；
5. 澳元0.7743做空，止损0.7763看0.7656；
6. 欧元不破1.08857做空，止损1.0920看1.0305；
7. 英镑不破1.5082做空，止损1.5177看1.5024、1.4967；
8. 美瑞0.9815做多，止损0.9796看0.9981；
9. 美指97.66做多，止损97.1看97.83、97.93。]�1<��$�5 Version:0.9 StartHTML:0000000194 EndHTML:0000001268 StartFragment:0000000230 EndFragment:0000001232 SourceURL:http://bbs.ifeng.com/post.php?action=newthread&index=yes&extra=page=1&fid=160
2015年3月9日黄金外汇行情解读