近期人民币持续走贬 未来料承受更大压力

周三(2月18日)市场分析人士表示，未来中国人民币将承受更大压力，因中国政府正在通过调控手段来促使人民币贬值，以解决经济放缓方面存在压力。

周二(2月17日)可自由交易的离岸市场上，美元兑人民币涨至6.2765，上日为6.2663。周二美元兑人民币今日中间价报6.1330，美元兑人民币中间价由中国央行设定。

人民币走贬反映投资者们对全球第二大经济体经济前景的忧虑加剧。多年来中国政府引导人民币走高，帮助引进现金并提振经济增长。

目前市场的担忧是，人民币贬值将会导致更多资金流出中国，虽然中国经济以相对温和的速度扩张。人民币的贬值可能通过降低中国资产的价值，来加速资本外流这个过程。

大部分投资者也认为，中国需令人民币贬值，因全球各国央行存在贬值本币的竞赛。从印尼到加拿大等国将较疲软的利率视为刺激经济的关键。中国可能面临压力，因主要贸易伙伴国受益于汇率的下跌。

不过，部分投资者称若中国央行加入全球货币战，担忧不知道将发生什么。十年来，投资者们指望中国火热的经济增长，以提振商品价格及新兴市场股市等资产的上涨。其中部分涨幅已消退，因迹象显示，铜和铁矿石等原材料价格大跌，而中国是这些原材料的最大买家。

投资者们表示，近几个月人民币的下跌可能预示着更多涟漪效应。

坐拥32亿美元资产的Cambridge Strategy首席投资官罗素·汤普森(Russell Thompson)表示，中国的经济背景暗示，未来几年人民币料继续走软。中国陷入了债务陷阱，由于中国经济放缓，该公司基金在2014年第四季度看跌人民币。

今年人民币在大陆市场下跌了0.8%，去年下跌了2.4%，为2005年重新评估后最大年度跌幅。

中国央行每个交易日设定美元兑人民币中间价，波幅限于2%。近期交易商们将人民币推向官方区间的下限。近几周，离岸人民币突破了这一限制。

近期知名外媒对投资者持有美元兑亚洲货币的仓位调查显示，较十个月前，目前有更多现金投注于人民币。周二中国央行报告显示，1月中国各银行净出售了175亿美元外汇。分析师们表示，这是出口商和散户倾向于持有外汇，而非人民币的信号。

大部分投资者表示，考虑到中国经济增速和通胀下滑，人民币仍过于强劲。部分投资者认为，中国央行将被迫通过拓宽交易区间，来给予人民币更多下跌空间。

近期麦肯锡全球研究所(McKinsey Global Institute)报告显示，其他投资者则对中国不断膨胀的债务感到担忧，自2007年来已翻了三番，2014年年中涨至28万亿美元。

此外，人民币进一步走软的忧虑蔓延与市场，因市场预期未来十二个月，人民币将进一步走软。