A股去年股票市场发行量达740亿美元

国际数据提供商Dealogic公司3日最新发表的统计数据显示,2014年中国A股股票市场发行量达740亿美元，总共356笔交易，与2013年同期（467亿美元，总共167笔交易）相比涨幅达58%，创历史第三高年度纪录，仅次于2007年﹙798亿美元﹚及2010年﹙1049亿美元﹚.

Dealogic公司称，2014年增发发行量达552亿美元，按年上升46%（2013年录得379亿美元﹚，仅次于2007年的581亿美元发行量，有史以来第二高年度纪录。

科技板块领衔A股股票市场发行量行业排名，占2014年发行份额的20%，为该行业史上第二高份额纪录。金融板块（9.2%﹚及房地产板块（9.1%）之份额紧随其后。

2014年中国股票资本市场总发行量达1646亿美元，为迄今第二高年度交易量记录，仅次于2010年的1844亿美元。其中，A股占2014年中国股票资本市场发行量45%的份额，较去年同期50%的份额有所下跌，为自2009年（39%﹚以来最低的市场份额纪录。

相比之下，跨境股票资本市场发行量占总发行量的市场份额达55%，为2009年（59%﹚以来最高的市场份额。发行量受到阿里巴巴2014年九月份250亿美元IPO的影响，该交易为迄今为止全球最大宗首次公开发行。

2014年中信建投证券以7.6%的市场份额领衔中国股票资本市场承销商排行榜，随后为中信证券（6.5%﹚及广发证券（6.4%﹚。