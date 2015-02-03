人民币汇率创27个月新低

本周首个交易日，人民币对美元汇率延续上周大幅波动并多次逼近“跌停位”的趋势，人民币即期汇率收盘价创27个月新低，市场人士普遍认为，除强势美元等外部因素使人民币汇率承压外，2月1日最新公布的中国PMI1月份数据表现疲软也增加了市场对于经济的担忧情绪。

另一方面，彭博美元指数1月上涨3.3%至1167.89，创下2004年来新高，连续七个月上涨，这是此前从未出现的涨势。自去年7月以来，美元指数已经上涨了约16%。截至《第一财经日报》记者发稿前，美元指数为94.67。

昨日，中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币对美元汇率中间价为6.1385，较上一交易日(1月30日)6.1370的中间价小幅走高15个基点。这也是人民币汇率中间价连续第三个交易日走高，但仍旧延续了近期围绕在6.13附近窄幅波动的格局。

盘中，人民币汇率一度跌至6.2606，出现接近100个基点的较大幅度下跌，刷新了自2014年5月29日以来的近8个月低点，并且距离昨日6.2613的“跌停位”即人民币对美元即期汇率相较于中间价最大2%的波动幅度只差7个基点。昨日最终收盘于6.2597，较上一交易日上涨87个基点，创2012年10月16日以来的收盘价新低。

市场人士分析认为，上周五晚间人民币汇率在离岸市场大幅下挫以及1月中国PMI表现疲软，是导致昨日人民币即期汇率大幅度走低的主要原因。

1月30日晚间欧美交易时段，人民币对美元离岸汇率一度突破6.28关口，引发市场人士广泛关注。

盘中，离岸人民币汇率大跌0.4%至6.2885一线，创下2012年10月以来最低位，较当日6.1370的中间价下跌2.5%。

同时，离岸人民币相较于在岸人民币汇率更加坚挺的惯例也被打破，自2015年以来，离岸(CNH)人民币即期汇率平均汇率为6.2272，而在岸(CNY)人民币即期汇率为6.2186，离岸人民币对美元汇率比在岸人民币高出104个基点。

同时，2月1日，国家统计局网站公布的数据显示，2015年1月，中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8，比上月下降0.3个百分点，为近28个月来首次跌破50的荣枯分界线。此外，昨日公布的汇丰中国1月制造业PMI终值为49.7，也低于初值的49.8。

业内人士表示，这是两年多来，官方PMI数据和汇丰PMI数据首次同时滑入萎缩区间，意味着中国制造业仍面临困境，今年一季度的GDP增速可能会在去年的基础上进一步下滑，同时未来几个月政府或需要考虑推出更多有针对性的措施来提振经济。

对于人民币汇率接下来的走势，目前业内人士基本达成共识，在美元强势以及市场对于中国经济增长感到忧虑的影响下，短期内人民币或仍会面临一定贬值压力。但鉴于中国央行当前在货币政策方面仍保持谨慎态度，再加上1月份中国经济容易受到春节等因素影响，人民币汇率未来更长时间内料将维持双向波动的特征。