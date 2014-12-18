2014年12月18日黄金外汇行情解读

博客时间：8:35:54（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:期待已久的美联储利率会议已经结束，什么时候加息仍然还是个未知数，耶伦讲话依然基调不改。昨天白天金价没有什么动静，在会议公布的新闻行情里，金价在1200-1183区间里猛烈震荡，振幅说大不大，引起我们注意的的是我们一直强调的1184支撑没有破，只是触碰了一下就被弹回来了，收盘在1190附近，在我们的视野里，1190也是一个极其重要的门槛，既然两道门槛没有迈过去，那就会有后期的推动3-5浪，我们毫不犹豫的在这里下了多单。

今日值得关注的财经信息：

1、03:00 美国 美联储公布利率决定

2、03:00 美国 美联储最新经济预期

3、03:30 美国 美联储主席新闻发布会

4、05:45 新西兰 第三季度GDP年率

5、15:00 瑞士 11月贸易帐

6、17:00 德国 12月IFO商业景气指数

7、17:30 英国 11月季调后零售销售月率

8、21:30 美国 12月13日当周初请失业金人数

9、23:00 美国 11月谘商会领先指标月率

=财经大事=

12/18 --- 日本 东京

日本央行货币政策会议(12月18日-19日)。

12/18 03:00 美国 华盛顿

美联储公布决议结果及经济/通胀报告；稍后的03:30举行耶伦主席发布会。

12/18 03:30 美国 华盛顿

美联储主席耶伦举行新闻发布会，稍早的03:00美联储公布了决议结果及经济/通胀报告。

操作思路：上方阻力1210.89、1232.18、1244.20下方支撑1183.58、1177.57；

1. 黄金不破1185做多，止损1180看1197、1212、1226.47；

2. 白银15.27附近做多，止损15.04看16.16、17.04；

3. 美加1.1618做多，止损1.1580，看1.1787、1.1896；

4. 美日118.69做多，止损117.88看121.14；

5. 澳元0.8135做空，止损0.8163看0.8122、0.8076、0.7907；

6. 欧元1.2244做多，止损1.22090看1.2407；

7. 英镑1.5566做多，止损1.5539看1.5661、1.5757；

8. 美瑞0.9684做多，止损0.9647看0.9788；

9. 美元兑人民币6.20做多，止损6.19看6.21；

10. 美指89.17做空，止损89.35看88.89、88.58；