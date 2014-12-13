5年来第一次 纽约油价破60美元大关

国际原油期货价格12日亚洲交易时段延续跌势，明年1月交货的美国西得克萨斯中质原油合约一度跌至每桶59.09美元。这是上述合约自2009年7月以来首次跌穿每桶60美元的心理关口。英国CMC市场公司首席市场策略师迈克尔·麦卡锡形容跌跌不休的油价说：“油价此时此刻似乎得不到喘息……”

外媒报道称，石油输出国组织（欧佩克）再次给惨跌的油价重重一击。该组织最新发布月度石油市场报告，将2015年全球原油需求下调至近十二年来最低水平。根据欧佩克的预期，2015年全球原油需求为每日2890万桶，是2003年以来最低水平，该需求水平低于上月欧佩克成员国的日均产量及维也纳会议所确定的每日生产3000万桶的目标。雪上加霜的是，美国能源信息署同日公布的数据显示，截至12月5日的当周，美国原油库存增加150万桶，而此前市场预期减少220万桶，库存意外增加暗示需求疲弱。

与此同时，科威特10日调低下月向亚洲出口原油的价格。此前欧佩克的前两大产油国，沙特阿拉伯和伊拉克已先后下调了向亚洲出口原油的官方售价。市场人士将这些看做是欧佩克国家为了争夺市场份额而采取的价格战。据报道，沙特石油大臣纳伊米10日说：“这是市场，我在这里销售，为什么我要减产？”分析人士认为，欧佩克国家拒绝减产或导致油价进一步下跌。

欧佩克不减产，美国的原油产量大幅提升，加上欧佩克内部打架，国际原油市场的反应就是狠狠地跌。截至当日收盘时，纽约商品交易所2015年1月交货的轻质原油期货价格下跌0.99美元，收于每桶59.95美元，跌破60美元大关，创5年来的最低点。

国际能源署12日警告说，如果国际油价进一步下跌，将增大俄罗斯和委内瑞拉等产油国出现社会不稳定的风险。

俄罗斯此前表示，油价大幅下跌将导致其每年损失1000亿美元。但媒体注意到，这一说法出现在11月，当时油价还维持在每桶80美元左右。

而荷兰银行高级能源经济师汉斯·范克利夫预计，国际石油价格可能会进一步下跌至每桶50美元至55美元之间，才会找到市场支撑。



