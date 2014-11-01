41%境外企业认可人民币是十分重要国际货币





11月1日在北京举行的国际金融论坛2014全球年会上，中国银行董事长田国立在“人民币国际化”专题讨论中表示，中国银行对3000余家企业的人民币国际化调查显示，2014年，41%的境外企业反馈，其与中国大陆以外的第三方发生人民币跨境结算，比去年提升30余个百分点。





市场显示，全球投资者持有人民币的信心日益高涨，田国立介绍称，今年前10个月，离岸人民币的债券余额已经达到7759亿元(人民币，下同)，其中新发行的人民币债券1796亿元。10月，英国政府发行30亿元以人民币计价的国债，作为首个西方国家发行以人民币计价的国债获得巨大成功。中国银行先后在澳大利亚、卢森堡和法国发行人民币债券，出现超额认购的情况，显示市场对人民币业务的高度关注。





中国银行全球客户调查结果显示，约87%的境内企业和65%的境外企业在跨境交易中使用人民币结算，进一步提升人民币在结算中的使用，比2013年的调查结果上升了10%和8%。





田国立指出，未来中国经济转型将为人民币国际化作出积极贡献，而“一带一路”将开启新型的区域合作模式，助推中国建立高水平全方位开放新格局。预计今后五年，中国将进口10万亿美元商品，对外投资超过5000亿美元，成为人民币国际化的强大推动力。

越来越多的企业对人民币作为国际货币的前景态度乐观，中国银行(2.80, 0.09, 3.32%)董事长田国立1日透露，在一份调查中，受访境外企业对人民币可能成为“十分重要的国际货币”、地位和作用“可能接近美元和欧元”的认可程度达到41%，较2013年提升了10个百分点。